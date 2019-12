Mostecké házenkářky čeká nenápadný zabiják. Uspějí Andělé v Písku?

Bát se Písku? V minulých sezonách by to znělo jako vtip, v té současné je to realita. MOL liga znovu roztáčí po reprezentační přestávce kola a Černí andělé cestují na jih Čech, kde je v sobotu od 15.00 čeká parta trenérky Kateřiny Keclíkové.

Mostecká házenkářka Veronika Mikulášková (vpravo). | Foto: Dominik Síbr