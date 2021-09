| Foto: HK Baník Most

Druholigoví házenkáři HK Baník Most se ještě před startem nové sezony představí v Českém poháru. Ve středu 8. září se Mostečané v domácí hale od 20.00 hodin střetnout s pražským Chodovem. Podaří se jim přes pražského protivníka dostat do další fáze tuzemské soutěže?

