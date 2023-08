V sobotu odstartovalo již devatenácté pokračování mezinárodního soustředění Victor International Super Stars Camp. Do Mostu se opět po roce vrátil jako hlavní trenér Chetan Anand Buradagunta (Indie), bývalý desátý hráč světa ve dvouhře mužů. Společně s ním bude pracovat Rodney Abela z Malty.

Mezinárodní soustředění badmintonového klubu Super Stars Most. | Foto: Super Stars Most

Na hráče čeká tradiční třífázový tréninkový režim. Dva tréninky badmintonu na kurtech sportovní haly SportCenter Most a jeden trénink kondiční. Kromě toho mohou hráči využít regenerace v bazénu či si zahrát AirBadminton na třech oficiálních kurtech hned vedle haly. Soustředění se účastní dvaatřicítka hráčů, mezi nimi například národní jedničky čtyřhry žen, Veronika Dobiášová s Veronikou Brožkovcovou, nebo hráči pořadatelské země evropského šampionátu kategorie do sedmnácti let v Lotyšsku či jeho samotní účastníci. Hlavním partnerem soustředění je značka Victor.

