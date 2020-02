„Největší poctou pro trenéra je získat nabídku práce v Asii a v badmintonové velmoci jako je Indie obzvlášť,“ řekla po návratu trenérka Super Stars Most Martina Krocová.

Bývá totiž obvyklé, že jsou asijští trenéři zváni do Evropy, ale získat v obrovské konkurenci skvělých trenérů nabídku práce v Asii je opravdu velkým uznáním trenérské práce. Šikovné Krocové se to poštěstilo.

Pro trenéry Super Stars Most to však není nabídka jediná. Lukáš Kroc získal nabídku ročního angažmá ve Spojených Arabských Emirátech nebo vedení BWF Campu při Mohans Badminton Academy v Indii. Také Martina Krocová po svém příjezdu obdržela mnoho nabídek z indických akademií. Není divu. Přinesla do přípravy nové prvky. Indy zaujala.

„Pracovali jsme trochu jiným stylem. Velmi tvrdá práce, na kterou jsou indické děti zvyklé, jde dělat i s pestrou náplní a to byl můj cíl. Naučila jsem hráče i trenéry mnoho nových metod tréninkové přípravy na různých úrovních,“ doplnila Krocová. Podle zpětné vazby a nových pracovních nabídek měl tréninkový pobyt trenérky Super Stars Most v GSR Badminton Academy velký úspěch.

Martina Krocová je v zahraničí oceňovanou trenérkou právě za zásluhy v práci s mládeží. Získala dokonce ocenění od Českého Olympijského výboru. V Itálii a na Maltě byla inspirací pro trenéry pracující s nejmladšími dětmi, absolvovala mnoho různých kurzů při Karlově Universitě, ale i stáže v zahraničí.

(vev, kro)