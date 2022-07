Do té navíc na divokou kartu vstoupí házenkářky Baníku Most, kterým dnešní vídeňský los předurčil do skupiny velmi atraktivní soupeřky, jako jsou úřadující šampionky Vipers Kristiansand, německé mistryně Bietigheim či silná CSM Bukurešť.

„Zařazení Baníku Most do nejprestižnější evropské klubové soutěže je oceněním dlouhodobé kvalitní práce a výborných výsledků mosteckého klubu. Bude to ohromná škola pro všechny hráčky, které mají možnost ukázat svoje kvality a získat atraktivní angažmá v evropských klubech,“ podotýká házenkářský expert Sport1 a Sport2, bývalý reprezentační trenér, Vladimír Haber.

V základní části odvysílají Sport1 a Sport2 čtrnáct zápasů Baníku Most a na další přímé přenosy z duelů jediného českého účastníka v soutěži se mohou diváci těšit v případě postupu do play-off.

Samotná Liga mistrů EHF dostane na obrazovkách výrazný prostor během každého hracího dne, kdy tradičně vybíráme ty nejatraktivnější zápasy z nabídky, až k samotnému vyvrcholení sezóny v podobě červnových turnajů Final Four.

Eksteinové se splnil sen v Lize mistrů: Kristiandsand? Ten jsem si strašně přála

Mezi hlavní favority v mužské edici patří úřadující šampioni z Barcelony či hvězdný tým bratří Karabatičů Paris Saint Germain. Velké šance na úspěch si drží také THW Kiel pod vedením českého kouče Filipa Jíchy.

Mezi ženami na sebe poutá nejvíce pozornosti norský tým Vipers Kristiansand, mistr roku 2022, ve kterém září české reprezentantky Jana Knedlíková a Markéta Jeřábková. I na ně se mohou fanoušci házené na stanicích Sport1 a Sport2 těšit.

„Minulá sezóna pro mě byla první v Lize mistryň a musím říci, že se tato soutěž nedá srovnat s ničím, co jsem zatím v kariéře zažila. Je to pro mě vlastně splnění dětského snu a moc si to užívám “ říká k účasti v nejprestižnější házenkářské lize Markéta Jeřábková. Nová sezona mužské i ženské Liga mistrů EHF startuje v září. Stanice Sport1 a Sport2 budou u toho.

Jan Pácl, Václav Veverka