Obě útočí z křídla. Eksteinová si nedávno vystřelila v zápase na plzeňskou brankářku Řezáčovou. Před tím dostala v obraně „strom“, skončila v kotrmelcích a odnesla to nepříjemnou modřinou nad kolenem. „Ale nic vážného to naštěstí nebylo. Já další den normálně trénovala,“ usmívá se 168 cm vysoká Eksteinová, která svou fialovou pohmožděninu poslala fanouškům na Instagram a doplnila to slovy: Házená není pro panenky. Modřiny u obou holek už nejsou vůbec téma. „Po každém tréninku je nějaká nová, odcházíme potlučené, ale to k tomuhle sportu prostě patří. Nemá smysl je počítat,“ svěřují se obě sympaťandy.

Na hbitou 159 centimetrů vysokou reprezentantku Stříškovou se už soupeřky také zaměřily. Jenže by potřebovaly laso, aby jí zastavily. Nabaluje si do statistik sedmigólové zápasy, proměňuje sedmimetrové hody.

„Ale nemám vyloženě soupeřku, proti které bych nerada hrála. Moc neřeším, kdo proti mně stojí,“ říká Adéla Stříšková. Její kamarádka je specifičtější. „Nemám moc ráda především taková ta aktivní křídla, co si nenechají nic líbit a hodně běhají,“ dokresluje Tereza.

Obě jsou přitom úplně jiné. Most v nich má nevyzpytatelný arzenál zbraní. Stříšková jako levé křídlo si brankářky vychutnává, pálí přímo, umí lehkou točenou střelu, nebo gólmanku překvapí přehozem. Ráda pak odpočívá ve společnosti svého pejska Leona. Eksteinová kmitá na pravém křídle je jako bazuka - propaluje soupeřky do všech koutů branky a ještě svou střelu po výskoku zakončí efektivním kotoulem. Doma má kocourka Mikyho. Jejich kousky diváky baví!

„Kotrmelec je u mě docela novinka. Vždy jsem to chtěla umět, ale nikdy jsem to nezkoušela, až teď nedávno na individuálním střeleckém tréninku jsem to zkusila a od té doby to jde nějak samo,“ popisuje Tereza Eksteinová.

Teď obě kamarádky stojí před velkou výzvou – posunout Černé anděly do Evropské ligy. V sobotu (18.00) v domácí sportovní hale Most vyzve rumunskou Maguru Cisnadie. „Pro nás je to zápas o vše a taky s tím do toho půjdeme. Intenzivně se připravujeme, jak na trénincích, tak každý den u videa. Víme, že Rumunky jsou silné soupeřky a nebude to nic lehkého. Věříme si a pro výhru uděláme maximum,“ vyhlíží sobotu Stříšková. „Ale stále je to jeden z těch přijatelnějších soupeřů. Budou to velmi náročné dva zápasy, ale uděláme maximum, abychom postoupily do dalšího kola,“ dokresluje Eksteinová.