Mostecká házená se loučí s Tomášem Beňasem. Odešel ve věku 53 let

Mostecká házená se barví do černé. V neděli 26. dubna totiž její řady navždy opustil člen výkonného výboru DHK Baník Most Tomáš Beňas. Zemřel ve věku 53 let. Klub to oznámil na svých webových stránkách.

Tomáš Beňas. | Foto: DHK Baník Most