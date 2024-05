Ve špičkový souboj se proměnila bitva mostecké powerlifterky Veroniky Strolené a skotské soupeřky při Mistrovství Evropy GPC v mrtvém tahu, které proběhlo o víkendu v Trutnově. Tři roky Skotka Strolenou trápí a poráží lidově o parník. Tentokrát ale bylo všechno jinak. Závodilo se na krev.

Veronika Strolená (vlevo) a vedle ní skotská soupeřka, která ji obdarovala svou cenou. | Foto: archiv Veroniky Strolené

Veronika Strolená, která je nyní dva měsíce pod vedením špičkového trenéra a profi strongmana Lukáše Pepře, byla se skotskou protivnicí naprosto vyrovnaná. Svedly tak spolu souboj o prvenství se stejným výsledkem 175 kilogramů, ale mostecká závodnice měla o necelé dva kilogramy vyšší tělesnou hmotnost a pak pro Českou republiku a město Most vybojovala stříbrnou medaili. Pak přišel pro Mostečanku příjemný šok. Během závěrečného ceremoniálu při vyhlášení absolutního pořadí, kde Strolená obdržela bronz, tak skotská závodnice Veronice darovala svou výhru v podobě opasku na památku jako projev úcty a respektu se slovy poděkování za krásný souboj. Strolená svým výkonem tak posunula český národní rekord a evropský rekord a 175 kg byla také nejvyšší zvednutá váha této soutěže.

Kouč Baníku Sazima po prohře: Penalta byla přísná, ale nezahráli jsme špatně

„Dojalo mě to. Nikdy se mi nestalo, že by mi žena, která mě tři roky poráží na celé čáře, tak poprvé vlastně musela taktizovat a hlídat si pokusy. Stala jsem se jí rovnocennou soupeřkou a darovala mi svou výhru,“ dojalo závodnici z týmu Strongmen Most, který vede Vladimír Jeřábek a Josef Peška.

Úplným nováčkem velkého šampionátu byla Petra Pokorná, která ve své váhové kategorii zapsala nádherný výkon 175 kg, který ji zajistil zlatou příčku a její start v asociaci GPC nemohl začít lépe, zvlášť když Pokorná na stejném šampionátu o dva dny dříve závodila v samostatné disciplíně dřep, který parádně zvládla s výkonem 155 kg.

OBRAZEM: Užili jste si velké andělské finále? Najděte se na fotkách

Na výkony strongmanů se mohou v následujících dnech přijít podívat i Mostečané. „Bude benefiční pohárová soutěž v bench pressu a mrtvém tahu. Uskuteční se 25. května v areálu na Benediktu a bude se především pomáhat handicapovanému páru. Všechny lidi srdečně zvu,“ dodala Veronika Strolená k akci, která na Benediktu startuje v sobotu od 10.00 hodin.