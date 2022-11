Mostečan Durdis skončil ve Valencii osmý. "Čekal jsem od sebe víc."

Teprve jedenáctiletý motocyklový závodník Roman Durdis z Mostu má za sebou dosavadní vrchol kariéry. V rámci Velké ceny Valencie skončil jako celkově osmý v závodech MiniGP, do kterých se kvalifikovalo 33 nejlepších závodníků do čtrnácti let z celého světa.

Roman Durdis a japonský závodník MotoGP Takaaki Nakagami. | Foto: Sportegy