Mezi nejlepší čtyřku soutěže se tak dostal Most, který v prvním duelu na domácím hřišti zvítězil 6:5. „Pro Most jako takový je to velký úspěch. Asi jsme papírové byli slabší, ale dokázali jsme odmakat jak domácí, tak venkovní zápas na sto procent. Musím samozřejmě uznat, že výborně zachytal Bíras (brankář a kapitán Ondřej Bíro – pozn. red.). Blanensko mělo víc tutových šancí, ale hlad po vítězství byl na naší straně,“ radoval se mostecký hráč Václav Šlégr.

Blanensko před rokem přejelo Most v boji o bronz 11:3, tentokrát chtělo na domácím hřišti v Boskovicích do finále. Místo toho končí. „Chtěli jsme to zvládnout, měli jsme na to dobrou sestavu, bohužel se nám to nepodařilo. Dneska je takový fotbal. Minulý rok jsme postoupili přes Olomouc až v posledním zápase, přitom jsme taky prohrávali o dva góly, ale obrátili jsme to. Tentokrát to holt vyšlo tak, že jsme nepostoupil, byli jsme o dva góly horší, s tím nic neuděláme,“ přijímal porážku objektivně blanenský záložník Jan Koudelka.

Jihomoravané museli na domácím trávníku zvítězit, aby čtvrtfinále dostali do prodloužení. Jenže už ve třetí minutě poslal Most do vedení Šlégr. Když Koudelka srovnal, vrátil hostům vedení Pavel Exner. Po další brance Koudelky skončila první půle nerozhodně 2:2. „Zápas byl hodně vyrovnaný, až překvapivě. Jeli jsme do Boskovic s tím, že můžeme překvapit a důležité bylo, že jsme jeli v početné sestavě i relativně kvalitní. Od začátku jsme všichni cítili, že herně to zvládnout můžeme, ale oba týmy nastavily vysoké tempo a bylo to fyzicky náročné utkání. Důležité pro nás bylo, že jsme se dostali brzy do vedení,“ uznal Šlégr.

Zdeněk Fládr, Jan Minx a Pavel Kucharčuk ve druhém poločase poslali Blanensko do tříbrankového vedení, do konce základní hrací doby už skóre jen korigovali Jakub Polák s Jiřím Formánkem. „Když to bylo v poločase 2:2, říkal jsme si, že to je dobré, pak jsme naší hrou nahoru dolů odskočili na 5:2. Poté začali hosté hrát s Bírasem a neříkám, že z toho bylo drama, ale najednou nás zatlačili. Nedali jsme však spoustu šancí. Je těžké, když musíte hrát šedesát minut na výhru, aby vůbec došlo na prodloužení,“ líčil Koudelka.

Rozhodovala tak desetiminutovka, v níž uspěl Most, který dal dva góly. Oba zařídil Exner, když nejprve přihrál na branku Polákovi a v 68. minutě sám skóroval. „Ve druhém poločase jsme trochu odešli fyzicky, takže jsme se snažili nechat si co nejvíc sil na prodloužení. Tam se hrálo od nuly a do toho dali všichni úplně všechno, což přineslo úspěch. Ve druhé části sice šlo Blanensko do power play, ale myslím, že jsme ho ubránili hodně kvalitně,“ liboval si Šlégr.

Blanensko už se v prodloužení neprosadilo. „Bohužel je jen dvakrát pět minut, ale moc se z nich nehraje. Víme, jak je Most silný, když začne hrát s Bírasem. Snažili jsme se jejich hru v zápase napadat, ale je to jiné než v prodloužení, kde takhle hned nezačali hrát. Bohužel jsme za chvilku dostali gól a najednou se náš plán zbortil. Bylo důležité, kdo dá první branku, to se povedlo Mostu a pak je těžké něco se zápasem dělat. Na druhou stranu jsme naše šance nedali. Most postoupil, protože si to uhrál a musím říct, že byl lepší v těch dvou zápasech,“ ocenil soka český reprezentant Koudelka.

Most se v semifinále utká se Staropramenem Praha. „V posledním zápase jsme od něj dostali takzvaně kotel (prohra 2:13 – pozn. red.), ale to nic nemění na tom, ze se hraje nový zápas a vše je od nuly. Věřím nám, že dokážeme hrát i s takovým týmem, jako je Staropramen, a postoupit do finále. Každopádně úspěch je pro nás už to, že jsme v top čtyřce. Věřím, ze dokážeme potrápit každého soupeře,“ dodal Šlégr.

Blanensko – Most 5:4 (2:2), prodloužení 0:2

Branky a nahrávky: 7. Koudelka (Muzikant), 29. Koudelka, 35. Fládr (Muzikant), 38. Kucharčuk, 42. Minx (Hlaváček) – 3. Šlégr (Harzer), 9. Exner (Popelka), 48. Polák (Kasal), 59. Formánek (Bíro), 63. Polák (Exner), 68. Exner (Bíro). Rozhodčí: Virčík – Stria. ŽK: Popelka, Exner, Šlégr (všichni Most).

Blanensko: Marek Trávníček – Pavel Kucharčuk, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Ondřej Paděra (C), Jan Koudelka, Aleš Rus, Roman Hlaváček, Radim Muzikant.

Most: Ondřej Bíro (C) – Vít Popelka, Pavel Exner, Antonín Harzer, Jakub Polák, Daniel Kasal, Jiří Formánek, Patrik Šlégr, Václav Šlégr.