Po bronzových šermířích se na Olympijském festivalu v Mostě ukázala i zlatá tenistka Kateřina Siniaková, která vybojovala nejcennější kov ve smíšené čtyřhře společně s parťákem Tomášem Macháčem. Ten se bohužel na Jezeře Most ukázat nemohl, z olympiády zamířil totiž rovnou na turnaj do Toronta.

Siniaková přijela do dění na Olympijském festivalu na motorovém člunu s českou vlajkou. Obklopily ji stovky lidí. Když pak děkovala fanouškům na pódium, tak organizátoři všem pustili na velkoplošnou obrazovku vzkaz od Tomáše Macháče. „Moc mne mrzí, že tam nemohu být s vámi. Užijte si to všichni,“ říkal Siniakové parťák na obrazovce, pod kterou stála jeho podobizna alespoň v kartonové podobě. Ještě z pódia mu Siniaková natočila také vzkaz, který putoval do kanadského Montrealu, kde se Macháč potí v dalším turnaji.

Kateřina Siniaková na olympijském festivalu v Mostě. | Video: Deník/Václav Veverka

„Na olympiádě byla nezapomenutelná atmosféra. Byla tam spousta českých fanoušků, byli slyšet v každém zápase. Bylo to výborný,“ rozplývala se osmadvacetiletá tenistka při nedávných vzpomínkách na zlatý úspěch. Je ráda, že ho může oslavit s fanoušky doma, protože tenisté jsou většinu roku rozlítaní po celém světe, kde bojují v turnajích.

„Je to nezvyk a samozřejmě velká nádhera slavit doma. Je tu spousta lidí, kteří se přišli na mě podívat a také nás podporují. Za to jsem hrozně moc ráda a hlavně, že to můžu zažít,“ usmívala se tenistka, která se před ostrým sluncem chránila modrým kloboučkem s českou vlajkou. Navíc přiznala, že je ráda, že na rozdíl do Tomáše Macháče si může užít volno. „Kanadu jsem minule po olympiádě také hned jela, ale letos, jak se turnaje prodlužovaly, tak jsem si musela udělat alespoň pár dní volna,“ dodala zlatá olympionička a uspořádala pro své příznivce autogramiádu.