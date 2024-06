Jen jeden z loňských aktérů si zopakuje účast ve finálovém utkání Superligy malého fotbalu. Zatímco Příbram postoupila, Most svůj semifinálový souboj nezvládl, do Superfinále tak na jeho úkor prošla pražská Hanspaulka. Ta v domácí odvetě zdolala severočeský celek 4:2.

Most titul neobhájí, do Superfinále postoupila Hanspaulka Praha. | Foto: Jaroslav Kára

V součtu s remízou 4:4 v Mostě se tak radovali Pražané. „Obě utkání byla padesát na padesát, jak to první, tak i odveta. Měli jsme víc fotbalového štěstí, padalo nám to tam, zatímco Mostu ne. Pro nás je to dobře, ale myslím, že s Mostem to bylo předčasné finále,“ řekl pražský útočník Daniel Žížala.

Mostečtí obhájci titulu tak tentokrát budou Superfinále, které se 22. června koná v Českém Dubu, sledovat jen zpovzdálí. „Bronz pro nás není určitě zklamání, nemáme se za co stydět. Řekli jsme si s klukama, že si odpočineme od malého fotbalu, nabereme síly, připravíme se a budeme se těšit na novou sezonu. Gratuluji Praze za postup do finále, ať v něm vyhraje ten lepší,“ vzkázal mostecký záložník Lukáš Krok.

Hanspaulka v odvetném semifinále kráčela za vítězstvím od prvního poločasu, ve které vstřelil jediný gól domácí Ondřej Žežulka. „Důležité bylo, že jsme v první půli šli do vedení. Věděli jsme, že jde o hodně, o všechno, snažili jsme se Mostu odskočit o víc branek, bohužel se nám to v první půli nepodařilo,“ poznamenal český reprezentant Žížala.

Mostu trvalo, že ukázal přednosti, které ho dostaly v play-off tak daleko. „Ve druhém semifinále nám určitě chyběla lepší koncovka. Od začátku utkání jsme nehráli naší hru, kterou celou sezonu propagujeme. Nebyli jsme vůbec kompaktní a byla na nás vidět menší nervozita. Začátek utkání byla určitě lepší Praha. Vytvořila si i víc šancí a taky jednu proměnila. My se v průběhu prvního poločasu zlepšovali, ale bohužel nám to tam nepadalo,“ uznal Krok.

Šest minut po poločasové pauze zajistil Pražanům dvougólový náskok Žížala. Velké věci se však začaly dít deset minut před koncem. V 51. minutě snížil Krok, ovšem za tři minuty vrátil Hanspaulce výhodnější náskok druhým gólem v utkání Žížala. „Za stavu 2:0 jsme přestali hrát a pustili jsme Most do hry. Soustředili jsme se na to, abychom přidali další branku, nechtěli jsme jen bránit, ale nepodařilo se nám to a Most snížil. Naštěstí pár minut nato se nám povedlo odskočit o dvě branky, což podle mě zápas rozhodlo,“ popsal Žížala.

V 56. minutě ještě přiblížil severočeský celek na dostřel Pavel Exner, jenže ve třetí minutě nastavení přidal definitivní pojistku domácí Radim Záruba. „Myslím, že ve druhém poločase jsme byli i lepší tým a vytvářeli si tutovky, ale bohužel jsme je neproměnili a Praha nás trestala z brejků. Určitě nám chyběla sehranost a štěstí v zakončení. Taky nám chyběly opory týmu, jako jsou Bíro, Laňka, Gedeon, Doleček, bohužel byli vykartovaní z domácího utkání a někdo taky zraněný,“ litoval Krok.

Závěr utkání nedohráli tři mostečtí hráči, kteří viděli červené karty. „Bohužel jsme to psychicky neunesli, i když jsme se na to připravovali. Z mého pohledu to utkání rozhodčí vůbec nezvládli, bohužel to se ve fotbale stává,“ hlesl Krok.

V L&B Reality Superfinále malého fotbalu 2024 se tak Partyzanu Příbram postaví předloňský šampion z Prahy. „Příbramští budou hladoví, minule jim to nevyšlo, takže mají velká očekávání, ale to my taky, minulý rok jsme v Superfinále nebyli. Věřím, že budeme úspěšní. Naše zbraň je týmovost, máme silný celek, který nemá žádné slabé stránky. Naše týmovost rozhodne, díky tomu vyhrajeme,“ prohlásil Žížala.

Hanspaulka Praha – Most 4:2 (1:0)

Branky a nahrávky: 13. Žežulka (Jelínek), 36. Žížala (Záruba), 54. Žížala (Záruba), 60+3. Záruba (Bezstarosti) – 51. Krok (Šultes), 56. Exner (Kasal). Rozhodčí: Pfeifer – Terber. ŽK: Žežulka, Jelínek – M. Koudelka, Kasal, Šultes, Šlégr, Exner. ČK: 53. Matyáš, 59. M. Koudelka, 59. Exner.

Hanspaulka Praha: Tomáš Bezstarosti (Viktor Pančev) – Radek Hanzlík, Tomáš Jelínek, Václav Socher (C), Ondřej Žežulka, Jan Rosůlek, Daniel Žížala, Tomáš Plánička, Radim Záruba, Daniel Hudec.

Most: Václav Šlégr – Lukáš Krok, David Matyáš, Jakub Polák (C), Zdeněk Holdy, Matěj Koudelka, Daniel Kasal, Jaroslav Holman, Vít Popelka, Pavel Šultes, Antonín Harzer, Pavel Exner.