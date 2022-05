Iveto, pro vás je to úplně první český titul, že? Jaký je to pocit? Krásný, hezký pocit. Těch pozitivních pocitů není nikdo dost, takže jsem ráda, že jsem si to užila a mohla odehrát sezonu za Baník Most.

Kolik vy jste vůbec vybojovala v zahraničí titulů?

Ve sbírce mám čtyři bundesligové tituly, třikrát německý superpohár, jednou německý pohár a z českého play off třetí místo.

Upřímně, ten český titul byl asi možná z nich nejlehčí, že?

Sérii s Plzní jsme nepodcenily a vyhrály tam o jedenáct gólů. I výsledkově jsme ukázaly, že jsme prostě hrály na sto procent. Jsem ráda i kvůli divákům, že jsme jim ukázaly pěknou házenou.

Vy jste tak na vlastní kůži zjistila, jaký je rozdíl mezi Mostem a zbytkem týmů v české části MOL ligy.

Je to pravda. Myslím, že asi nejtěžší dvojzápas bylo semifinále proti Olomouci. Možná, že si Olomouc trošku zasloužila být ve finále, ale nakonec to vyšlo takto. Na druhou stranu si myslím, že ten rozdíl je opravdu velký.

Jak se vám líbil mostecký tým? Vy jste zvyklá na špičkové spoluhráčky a teď jste vedle sebe měla spousty mladých hráček.S týmem spokojenost, mladé holky jsou namotivované, jsou dravé a chtějí se učit. Zkoušely jsme různé věci na trénincích, myslím, že nám to klapalo.

Vy jste se vrátila po mateřské, ale určitě nelitujete, že jste zase šla k házené, že?

Určitě ne, chybělo mi to. Bylo to trošku náročnější než jsem si myslela. Přece jen bydlím v Písku a to dojíždění bylo vážně složité. I proto jsem se rozhodla, že další sezonu už v Mostě pokračovat nebudu. Moc mě to mrzí, byla jsem tady spokojená, ale rodina je na prvním místě. Když jsem sem jezdila na tréninky na otočku, tak to byly dvě a půl hodiny cesty sem, dvě hodiny trénink a dvě a půl hodiny cesty zpátky. Nebylo to vůbec jednoduché.

Asi litujete, že Most není blíže Písku…

Já říkala, kdyby to byla Praha (smích). To by bylo skvělý, ale bohužel ta vzdálenost je opravdu velká. Syn bude takhle malý jen jednou za život, chci se mu více věnovat, u nás tak musela fungovat celá rodina, babičky hlídaly, manžel mi hrozně pomáhal, takže jsme to museli takto splétat dohromady, ale to už se opravdu dlouho dělat nedá.

Už tedy víte, kde budete nastupoval v další sezoně?

Ještě nevím, do Německa nechci, spíše se přikláním k tomu Písku, protože tam jsme doma.

