Svazová exekutiva schválila ukončení nadstavbové části soutěže k 6. květnu 2020. Pro marketingové potřeby klubů bude vyhlášeno pořadí po odehraných kolech základní části této soutěže. První skončili Černí andělé, tedy DHK Baník Most, soutěži dominovali.

O účastnících nového ročníku se rozhodne dle platného reglementu.

„Z pohledu Mostu je to zklamání, připravovali jsme se poctivě, celou dobu nikdo neřekl, že se to ruší… Byli jsme nachytaní fyzicky i celkově jako klub, třebaže v kádru máme studentky i pracující hráčky. Měli jsme cíl ten tripl – vyhrát interligu Mol Cup, českého mistra a urvat Český pohár. Bohužel se nám to nepovede. Snad vyjde alespoň ten pohár. Byli jsme jediní, kdo chtěl nadstavbu hrát a netajili se tím. Náš manažer Rudolf Jung pro uskutečnění play off dělal všechno. Je to škoda, protože v tomto období je soutěží málo a ta naše by si diváka našla,“ řekl trenér mosteckých házenkářek Jiří Tancoš.

„Pro dohrání soutěže formou play off se vyslovilo pouze jedno družstvo . Most. Ostatní tři zúčastněná byla striktně proti. Argumenty pro dohrání spočívaly především v oblasti marketingového zhodnocení play off, argumenty proti byly zejména zdravotní riziko, nízký objem tréninkové přípravy, rekonstrukce hal, ukončení platnosti smluv některých hráček nebo jejich studijní povinnosti,“ okomentoval jednání předseda soutěžní komise Českého svazu házené Petr Novák.

Jiná je situace v otázce dohrání závěrečné fáze Českého poháru žen. Exekutiva schválila po dohodě se zúčastněnými družstvy přeložení termínu Final4 Českého poháru na srpen.

„Pro dohrání Final4 Českého poháru žen se vyslovila všechna čtyři zúčastněná družstva – tedy Most, Písek, Olomouc a Poruba. Byl dohodnut i předběžný termín a to 22. až 23. srpna, se kterým souhlasila všechna družstva. Soutěžní komise souhlasí s dohráním přesto, že Final4 proběhne až v následujícím soutěžním ročníku,“ uvedl Novák.

Předpokládá se stejný formát a místo, jaký měl být už v polovině března. „Ale jestli pohár bude nakonec skutečně v Kutné Hoře, to zatím potvrzené nemáme,“ uvedl Tancoš.

Jeho svěřenkyně měly v pondělí první trénink v hale. Přípravu už absolvují i posily talentovaná Charlotte Cholevová a ukázat by se měla v polovině týdne i levá spojka Veronika Andrýsková z Poruby. „Ano, měla by se s námi připravovat. Holky měly nejdříve individuální plán, od 27. dubna jsme ve skupinkách na venkovních hřištích. Teď měly týden individuál a čekaly na to rozhodnutí. Trénovat budeme podle úvodního plánu do 20. června,“ dodal kouč Černých andělů.

Jen pro připomenutí: z 24 zápasů interligy prohrály jeho svěřenkyně jediný!