„Před víkendem bych těch pět bodů stoprocentně bral, ale vzhledem k průběhu zápasu v Plzni mě trochu mrzí ztráta jednoho bodu,“ litoval mostecký kouč Slavomír Švancar branky na 3:3, kterou domácí vstřelili 68 sekund před koncem. „V závěru nás nečeká nic lehkého, hrajeme v Karviné, odkud se body snadno nevozí, a pak s Hradcem a Ústím, které jsou nahoře. Stále ale platí, že chceme zabojovat o play-off,“ dodal kouč celku, jenž nyní se zápasem k dobru drží dvoubodový náskok na devátou Hostivař.

Právě ta padla s ústeckou Elbou. „Domácí na nás v úvodu vlétli, ale podržel nás brankář Rechtorik,“ hodnotil utkání útočník Martin Stupka, jenž si připsal další gól a navrch asistenci. Právě on byl, spolu s Rechtorikem, jenž vychytal čisté konto, a Radomírem Vaňkem, klíčem k ústeckému úspěchu. „Hodně nám pomohla hned první přesilovka, kterou jsme využili, a pak gól do šatny na 2:0. Řekl bych, že jsme zápas zvládli i velice slušně takticky a odbojovali ho, zejména v oslabeních, která jsme skvěle ubránili,“ doplnil Stupka.

Hokejbal, extraliga:

Hostivař – Elba DDM Ústí nad Labem 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Vaněk (Stupka), 15. Stupka (Vaněk), 22. Poláček (I. Kučera, Magasanik).

Rozhodčí: Černý – Olesz. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Střely: 21:27. Bez diváků.

Elba DDM Ústí nad Labem: Rechtorik (Landt) – I. Kučera, Poláček (A), J. Sedláček, M. Sedláček, Smolík (A), Strnad, M. Zdvořáček – Bačák, Červinka (C), Giesel, Gottfried, Haas, Magasanik, Michajličenko, Stupka, Tomáš, Vaněk, P. Zdvořáček.



Plzeň – Most 3:4pp (0:1, 2:1, 1:1, -0:1p).

Branky a nahrávky: 24. Slanec (Gřonka), 25. Lokajíček (Hurt, Švarc), 44. Kejř (Hurt, Ulč) – 7. Valenta (Hnízdil), 30. Štěpáník (Hnízdil), 36. Markytán (Hnízdil, Chyba), 50. Markytán (Singer).

Rozhodčí: Cícha, Danylec. Vyloučení: 8:7. Využití: 2:1. Střely: 26:22. Bez diváků.

HBC Most: Svoboda (Tyl) – Chyba, Kastner, Markytán, Valenta, Drenčko, Drož, Hnízdil, Krajíček, Remeš, Šimeček, Singer, Štěpáník.



KOVO Praha – Most 3:7 (1:2, 1:2, 1:3).

Branky a nahrávky: 12. Kupf (Fluxa, Ruda), 28. Bureš (Fluxa, Pátek), 41. Ruda – 6. Singer (Drož, Valenta), 8. Singer (Hnízdil), 21. Markytán (Hnízdil, Rameš), 25. Hnízdil (Markytán), 35. Singer (Štěpáník, Rameš), 39. Hnízdil (Štěpáník, Markytán), 45. Drenčko (Markytán, Hnízdil).

Rozhodčí: Popelka, Zbořil. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Střely: 17:27. Bez diváků.

HBC Most: Svoboda (Tyl) – Kasner, Markytán, Rameš, Valenta (C) – Drož, Hnízdil, Krajíček (A), Singer (A), Štěpáník, Drenčko