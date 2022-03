„Myslím si, že je o držiteli titulu na 99 procent rozhodnuto, s veškerou úctou k soupeřům Michalovců i Mostu,“ řekl komentátor přímého přenosu Tomáš Kuťka, který shodou okolností před dvanácti lety jako trenér dovedl Most do nejvyšší soutěže.

Na palubovce se samozřejmě odehrávalo drama, ale to největší přišlo až po obrátce stran, kdy Most začal stahovat čtyřbrankový rozdíl po první třicetiminutovce. Přesně deset minut před koncem se Severočešky dostaly i do jednobrankového vedení, které pak mohla z křídla navýšit ještě Stříšková, ale ta nedala.

Slovenky opět skvěle držela brazilská brankářka Almeidová, která se výrazně podepsala i pod výhru Iuvenťanek v Mostě při prvním vzájemném zápase v této sezoně. O interligové zlato by teď už Michalovce připravil jen nevídaný kolaps.

