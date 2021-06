Vzhledem k dlouhodobému sportovnímu lockdownu měl nakonec premiérový ročník podobu pouze dvou celodenních kvalifikačních turnajů (západ a východ), z nichž vzešly dva a dva týmy postupující do letošního Superfinále malého fotbalu, které se bude hrát na konci června.

Mostecká reprezentace U23 se představila na západním kvalifikačním turnaji a to tuto sobotu na hřišti Příbrami, kam se sjely výběry Mostu, Kolína, Příbrami, Plzně a dva zástupci za obě pražské malofotbalové soutěže.

Mostečtí do Příbrami vyrazili v sestavě - Nejedlý Jan - brankář, Gedeon Filip, Kasal Daniel "C", Koštůr Albert, Svoboda Lukáš, Šlégr Patrik, Tykal Tomáš a Zetka Tomáš. Šlo o velmi silnou sestavu, v níž samozřejmě nejvíce „svítil“ s kapitánskou páskou hrající český reprezentant jak v „A“ tak v „U23“ kategorii Daniel Kasal, který již zažil, jaké to je, pověsit si na krk medaili z mezinárodních šampionátů.

Mostečtí vstoupili do turnaje jasnou výhrou nad týmem Vlci Kolín v poměru 5:2 po půli 2:0. Nejproduktivnějším Severočechem byl v tomto utkání Filip Gedeon (2+1) doplňovaný Lukášem Svobodou (1+1) či Danielem Kasalem (0+2).

Následovala porážka 0:2 (poločas 0:0) s týmem SC Koráb Praha (zástupce početně menší malofotbalové soutěže hrané v Praze). Šlo o velmi smolnou prohru s týmem, který jinak moc bodů na turnaji nezískal, a která nakonec zřejmě stála mostecké postup do Superfinále. Most se sice neustále tlačil do zakončení a hru kontroloval, ale Koráb dokázal zužitkovat jeden ze svých sporadických brejků a v závěru ještě jednou trestal mosteckou powerplay.

Mostečtí však nesložili zbraně a hned v následujícím utkání dokázali zdolat silnou Plzeň v poměru 2:1 po půli 1:0. Jednou pálil hned v začátku utkání Albert Koštůr (asistence Daniel Kasal) a jednou v druhém poločase Patrik Šlégr (Tomáš Zetka).

V dalším střetnutí se Most postavil velkému favoritovi, týmu Staropramen Praha, zastupujícímu největší malofotbalovou městskou ligu světa, tedy pražskou Hanspaulku. V tomto zápase bral nakonec Most bod za remízu 3:3, přestože již 3:1 vedl. Mezi tyče mířili Albert Koštůr (Daniel Kasal), Daniel Kasal (Lukáš Svoboda) a Tomáš Tykal (Patrik Šlégr).

Před posledními zápasy turnaje tak byly karty rozdány tak, že o dvě postupová místa usilovaly tři týmy a to Staropramen Praha, Most a domácí Příbram. Staropramen Praha si postup bezpečně pohlídal v utkání proti Vlkům Kolín a o poslední místo tak svedly přímý boj Most a Příbram. Ta byla na turnaji velmi silná, když dokázala naplno využít potenciál domácího prostředí. Podařilo se jí tak snadno složit jak mimořádně silnou, tak i velmi početnou sestavu. Most šel v utkání do vedení a ještě v poločase si hýčkal postupový stav 2:1, když jednou přesně pálil Lukáš Svoboda po nahrávce Filipa Gedeona a jednou si připsal v klasické mostecké disciplíně zásah i gólman Jan Nejedlý (Filip Gedeon). Bohužel v druhé půli již mostečtí tahali v důsledku celodenní únavy za kratší konec provazu a domácím neustále stupňujícím tempo nakonec podlehli 2:3, což znamená, že se do letošního Superfinále mostecké malofotbalové mládí těsně nepodívá. I tak je třetí místo v silné konkurenci skvělým úspěchem a všem hráčům je třeba za jejich výkony a nasazení poděkovat.

Mostecký malý fotbal si však svou naději na účast na letošním Superfinále malého fotbalu stále drží. V neděli 6.6. vyráží mostecký „A“ výběr k prvnímu utkání čtvrtfinále na půdu MF Baníku Ostrava. A právě přes toto čtvrtfinále vede další cesta k možné účasti na tomto svátku malého fotbalu České republiky.

Aleš Janeček