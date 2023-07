Sezona v elitní třídě prestižního motocyklového seriálu mu zatím nevychází podle představ. Maximem pro Olivera Königa bylo letos 16. místo v Nizozemsku. Výsledek plánuje překonat na své oblíbené trati v Mostě, kam nejlepší jezdci superbiků zavítají o víkendu.

na své oblíbené trati v Mostě, kam nejlepší jezdci superbiků zavítají o víkendu. „Věřím, že na každém okruhu mám šanci získat body. Kdyby se mi to povedlo v Mostě, bylo by to skvělé, sladké. Budu pro to dělat všechno a chci, abych se tu vrátil do hry,“ prohlásil König, který je v nejvyšší kategorii druhý rokem a nejlépe dojel jako čtrnáctý. Závodník z týmu Orelac Racing Movisio se rovněž těší na tisíce českých fanoušků, domácí akci bude přenášet Nova Sport.

V minulém roce získal v superbicích celkově tři body, a to ve druhé časti sezony. Odrazovým můstkem pro to byly domácí závody v Mostě, kde vloni skončil dvakrát šestnáctý – druhý závod dokončil dokonce se zlomenou kostí v noze. A také letos chce zde König bojovat o pozice v nejlepší patnáctce a celkově zlepšit své výkony v šampionátu. „Na domácí trati se cítím komfortně, mám zde najetý nevětší počet kilometrů oproti ostatním, což je má největší výhoda,“ věděl König, který si zároveň uvědomuje obrovskou konkurenci.

„Myslím, že oproti posledním několika letům je nyní v superbicích největší počet kvalitních jezdců, startovní pole je obrovsky vyrovnané. Důkazem je fakt, že tovární Honda bojovala v Itálii o patnácté místo. To o něčem svědčí,“ dodal jezdec z Prahy. V elitní třídě vládne úřadující šampion Alváro Bautista před Turkem Toprakem Razgatlioglem. Vidět je také zkušený Jonathan Rea nebo enkláva Italů včele s Andreou Locatellim. „V superbicích je rodinná atmosféra, není to tak vyhrocené jako v jiných šampionátech. Když byl například brífink jezdců v Anglii, všichni jsme se tam mezi sebou bavili.“

Přívětivá atmosféra panuje také v jeho týmu Orelac Racing Movisio, kde mu od letošní sezony pomáhají čeští mechanici Michal Kněžínek a Lukáš Porš. „Zapadli skvěle. I když je to pro nás celkem těžký rok, tak mě neustále podporují a drží nad vodou. V týmu mám dobré podmínky,“ pochvaloval si König, kterému ještě pomáhá z pozice rider coache Ondřej Ježek. Bývalý závodník v MS superbiků nastoupil do týmu od víkendu v Nizozemsku, tedy od třetího závodu.

„Viděl jsem u Olivera velký posun dopředu v projevu jízdy v porovnáním se začátkem sezony. Následně v Barceloně to bylo ještě lepší, ale bohužel se pak nepříjemně zranil. Myslím, že až po Mostě budeme moct hodnotit sezonu globálněji,“ prohlásil Ježek, podle kterého má König velký potenciál. „Věřím, že ještě nenašel svoji hranu a možnosti v superbicích. Pracujeme spolu na zlepšení jeho jezdeckého projevu, hlavně na výjezdech ze zatáček nebo na jeho prvních kolech v závodě, kde by mohl být ještě rychlejší.“

König si spolupráci pochvaluje: „Ondřejovy poznatky mě posouvají dopředu a dává mi rovněž klid.“ Společně se také těší na atmosféru a velké davy lidí v Mostě. „Snad poženou dopředu nejenom mě, ale i další české jezdce,“ přál si König. „Oliver se do Mostu hodně těší, je na to naladěný. Doufám, že tu budeme hodně nahoře,“ doplnil Miloš Čihák, jezdcův manažer. Podle něho bude mít český závodník k dispozici jiný motor. „Přesněji složený z těch dvou nových, které bohužel v Imole odešly. Za dohledu techniků z šampionátu se poskládá jeden, protože v jenom se pokazila převodovka, která se přehodí do toho druhého.“ Program v Mostě začíná pátečními tréninky, o víkendu jsou pak na programu závody pokaždé od 14:00.

Nejlepší výsledky Königa v MS superbiků

14. místo Austrálie - 2. závod (2022)

15. místo Indonésie - 2. závod (2022)

16. místo Indonésie - 1. závod (2022)

16. místo Most - 1. a 2. závod (2022)

16. místo Nizozemsko - 2. závod (2023)

JIŘÍ UHLÍŘ