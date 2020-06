SKST Baník Most mohl postavit dvě družstva, která hrála ve složení SKST Baník Most „A“ – Jakub Fencl, Filip Keller a David Záruba a SKST Baník Most „B“ – Pavel Schmoranz, Jan Sebránek a Šimon Hrodek.

Paradoxně však došlo k tomu, že dle žebříčku a postavení hráčů v něm bylo mostecké „B“ nasazeno na prvním místě a až za ním bylo mostecké „A“. Jako třetí nasazený byl oddíl TTC Litvínov. Dorostenci tak vzhledem k počtu byli rozděleni do tří skupin po třech, kdy vítěz z každé skupiny postoupil do finálové skupiny, která hrála o 1. až 3. místo, druzí ze skupin do skupiny o 4. až 6. místo a třetí ze skupin o 7. až 9. místo.

Mostecké „B“ tak začalo přebory ve skupině společně s SKST Děčín a KST Jirkov. V zápase s KST Jirkov potvrdili hráči SKST Baník Most „B“ roli favorita a vyhráli 3:0. Ve druhém zápase s SKST Děčín už to tak jednoznačné nebylo, neboť za stavu 2:2 na zápasy nastupoval k rozhodujícímu zápasu Šimon Hrodek proti Novákovi, který byl v tomto zápase mírným favoritem. Šimon však výbornou hrou soupeře zaskočil, vyhrál 3:2 na sety a tím si mostecké „B“ zajistilo postup do finálové skupiny.

Mostecké „A“ bylo pasováno na favorita celého přeboru, kdy hned v prvním zápase nedali šanci SKP Sever Ústí nad Labem a vyhráli jednoznačně 3:0. Ve svém druhém zápase nastoupili proti KST Apollo Ústí nad Labem, za který nastupují věkově mladší ale velmi talentovaní hráči a v zápase bylo znát, že hráči ústeckého klubu nedají kůži zadarmo. Po velice tuhém boji na konec zvítězil favorit 3:1, ale na svoji výhru se do slova a do písmene nadřel. Třetí skupinu vyhrál TTC Litvínov, před TTC Litoměřice a Baníkem Březenecká.

Ve finálové skupině a o titul přeborníka kraje, tak bojovala družstva SKST Baník Most „A“, SKST Baník Most „B“ a TTC Litvínov. Zde již vše proběhlo dle předpokladů, kdy vítězem se stal SKST Baník Most „A“, který vyhrál oba zápasy 3:0, před druhým SKST Baník Most „B“, který v souboji o druhé místo porazil TTC Litvínov hladce 3:0. Dosaženými výsledky se SKST Baník Most zapíše do historie krajských přeborů, kdy jeho mužstva obsadila první dvě místa.

Stejně tomu bylo tak i minulý rok, kdy se obě družstva takto kvalifikovala na MČR družstev. Všem hráčům SKST Baník Most je nutno poděkovat za předvedené výkony, pogratulovat jim a popřát hodně úspěchů při republikových bojích v Ostravě. Je nutno podotknout, že svými výkony hráči řádně zamotali hlavu trenérům koho nominovat na přebor republiky, neboť se přeboru může zúčastnit jen čtveřice hráčů.

Milan Bořík