Černí andělé jsou nemilosrdní. Mostečanky nezaváhaly ani v utkání 23. kola Mol ligy v Prešově, a přestože vítězství v československé soutěži již mají jisté, rozstřílely Prešov vysokým čtrnáctibrankovým rozdílem 38:24 a jen málo chybělo k tomu, aby překonaly hranici čtyřiceti branek.

Mostecké házenkářky (v černém Michaela Borovská) vyhrály v Prešově. | Foto: Ilustrační foto: D. Síbr

„Když už jsme cestovali v pátek takový kus cesty, chtěli jsme odehrát dobrý zápas. Nikomu jsme nic zadarmo rozhodně nenechali. Nebylo by to férové ani vůči našim soupeřům. Chceme hráčky udržet v koncentraci, aby dál každý zápas hrály naplno, tak jak jsme hráli v přípravě i po celou sezonu. Nerozlišovat, jak silný je náš soupeř, prostě hrát stále na maximum, a tak bychom soutěž rádi dokončili. Pokud by se nám povedlo všechna utkání odehrát vítězně, bylo by to jen skvělé,“ uvedl pro klubový web mostecký trenér Jiří Tancoš.