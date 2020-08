Zahrají si Ligu mistrů nebo nezahrají. Mostecké házenkářky loni hvězdnou soutěž ochutnaly a teď jsou v očekávání, že by se to mohlo povést i v této sezoně. Jsou v roli prvních náhradníků a světová situace ohledně koronaviru jim i lehce nahrává.

Lucia Mikulčík z týmu Černých andělů přebírá pohár za první místo v interlize. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Liga mistrů by se měla hrát někdy v polovině září, což je odhadem nějakých šest týdnů. My jsme v pozici prvních náhradníků. Rusko je kvůli koronaviru zavřené a jsou tam dva ruské týmy. V brzké době tedy očekáváme nějaké rozhodnutí. Chápu, že je to pro EHF obtížnější, protože DELO jako hlavní sponzor, je ruská firma. Podle mě je to ale nehratelné v okamžiku, že kdo se vrátí z Ruska, tak musí okamžitě na čtrnáct dní do karantény,“ říká manažer DHK Baník Most Rudolf Jung.