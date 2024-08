„Mám dovolenou, chtěla jsem někam vycestovat a trošku si užít volna a pobavit i dceru, tak jsme vyrazily do Mostu. Je tu krásně,“ usmívala se plzeňská maminka Kateřina Kovářová, která v davu čekala až prezident Pavel dekoruje medailemi děti z olympijského tábora. Dočkala se, její malá dcerka ale už ne, zmožená usnula.

Příjezd prezidenta způsobil pozdvižení. Hlavu státu obsypali bodyguardi, ale stejně si našel chvilku pro selfíčka s lidmi. Obešel Olympijské městečko, které u Jezera Most vzniklo a oštěpařka Barbora Špotáková si ho pak vzala do školy. Vysvětlila mu, jak házet oštěpem a Petr Pavel ukázal, že umí. „To jsem ani nečekal, že se to zabodne,“ smál se po svém pokusu, který poslal špičkou do trávy.

Olympijský festival pokračuje u Jezera Most až do 11. srpna. Každý den je nabitý program, který ve městě pod Hněvínem osvěžují olympionici. Teď to například byli vodáci Vavřinec Hradílek a Miroslava Knapková.