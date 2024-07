Největší motocyklový svátek v České republice se nezadržitelně blíží. Už za pár dní 19. až 21. července se do Mostu sjedou fanoušci rychlých motorek, aby sledovali Mistrovství světa superbiků, které se na Autodromu Most pojede už počtvrté. Na start se může postavit až pět českých jezdců.

Loni Most během závodního víkendu zaznamenal přes 50 tisíc návštěvníků na místě a dalších zhruba 70 milionů sleduje šampionát WorldSBK pravidelně u obrazovek po celém světě. Mostecký závod bude letos šestou zastávkou světové série a do Mostu se přesune z anglického Doningtonu. „Zatím jsme zaznamenali zhruba 30% nárůst prodejů, než jsme měli ve stejném období loni. Věřím, že si letošní superbiky fanoušci také nenechají ujít a dorazí v ještě větším počtu,“ říká Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

Na trati se letos představí opět i čeští jezdci. Velký otazník, ale visí nad nejúspěšnějším z nich. Petr Svobodamá po pádu v Misanu zraněnou nohu a jeho start v Mostě je v ohrožení. V kategorii WorldSSP300 budou startovat Filip Novotný (Accolade Smrz Racing BGR) a na divokou kartu pojede Daniel Tureček. Druhý stálý jezdec šampionátu ve třídě WorldSSP300 Petr Svoboda (Fusport-RT Motorsport by SKM-Kawasaki) se bohužel zotavuje ze zranění z Misana. „Na superbiky v Mostě přijedu na 100 % a budu celý víkend. Bohužel to zatím vypadá, že spíše jako divák než jako jezdec,“ říká Petr Svoboda, kterému reálné šance na titul zatím pokazilo zranění nohy. „Během prvního závodu vypověděl službu přede mnou jedoucí čínský stroj Kove a střetu se už nešlo vyhnout. Je to smůla. Není to ničí vina, tohle se může stát kdykoliv a kdekoliv. Stále jsem zatím v Itálii, kde čekám na poslední operaci. Potom se vracím zpět do Čech, kde se hned pustím do rehabilitací,“ sdělil Svoboda, který se plánuje co nejdříve vrátit zpět do sedla.

V kategorii WorldSSP se můžeme těšit na Ondřeje Vostatka (PTR Triumph) a s divokou kartou také na Filipa Feigla. Po přestupu Olivera Königa do německého IDM bohužel v královské třídě WorldSBK letos žádného českého jezdce neuvidíme. Nicméně o tom, že se bude na co dívat není pochyb. Budou to hlavně dramatické a velmi vyrovnané souboje mezi vedoucím jezdcem šampionátu Toprakem Razgatlioglu (BMW) z Turecka a jeho hlavními rivaly, obhájcem titulu Alvárem Bautistou (Ducati) a Italem Nicolou Bulegou (Ducati), kteří aktuálně na Turka ztrácí přes 20 bodů.

Doprovodný program

Závodní víkend nabídne nejen adrenalinové zážitky na trati, ale i bohatý doprovodný program. Hned v pátek, kdy už budou probíhat ostré tréninkové jízdy, se uskuteční novinka letošního ročníku - Ride Like a Pro, neboli zážitková jízda s Pepou Sršněm, který je ambasadorem českého kola WorldSBK. Zájemci si tak mohou vyzkoušet dráhu pod vedením zkušeného instruktora a zažít na vlastní kůži den z pohledu jezdce WorldSBK. V sobotu a v neděli se fanoušci mohou těšit na show stuntridera Martina Krátkého, autogramiády s jezdci, podiové show a další aktivity specifické pro šampionát WorldSBK. Těsné spojení s fanoušky, je ostatně to na čem si tato světová série zakládá. Fanoušci se tak dostanou blíže k jezdců i strojům než kdekoliv jinde. Jde například o Victory Lane, kdy po každém závodě projíždí vítězové paddockem a fanoušci je zdraví z bezprostřední blízkosti. Speciálním sobotním hostem bude český zpěvák Jan Smigmátor, který zazpívá českou hymnu před hlavním závodem. Po oba dny budou moct fanoušci, kteří dorazí na motocyklech, projet dráhu při společné spanilé jízdě na závěr každého víkendového dne. Program bude připravený i v přilehlém kempu Matylda, kam dorazí na setkání s fanoušky i někteří jezdci.

Harmonogram závodního víkendu

Již od minulého roku je vstupné rozdělené do dvou základních variant. Vstupenka na Divácký svah je dostupnější variantou pro fanoušky, kteří chtějí primárně sledovat samotné závody. Vstupenka Divácký svah + Paddock, zahrnuje vstup do vnitřní části okruhu, kde se bude odehrávat hlavní část doprovodného programu. Diváci zde budou moct nahlédnout i do zázemí závodních týmů, setkat se jezdci a užít si atmosféru světových superbiků naplno. Nejlevnější vstupenky lze pořídit již od 450 Kč. Jednodenní vstupenka v předprodeji pak stojí 750 Kč resp. 1500 Kč se vstupem do paddocku. VIP vstupenku lze pořídit za 5990 Kč a zahrnuje nejen vstup na divácký svah a do paddocku, ale i parkovné, občerstvení, pit walk, paddock tour a další aktivity.

Pro větší komfort letos organizátoři rozšířili počet velkoplošných obrazovek, na kterých diváci mohou sledovat závody. Vedle třech na diváckém svahu to budou obrazovky, které jsou součástí pódiové show s živým komentářem v paddocku. Alternativně je také možné sledovat závody i na obrazovkách v tzv. Action Boxu, což je box č. 1 z jedné strany otevřený přímo do pit lane.

Pro fanoušky na motorkách je připravena vstupenka Motorkář, zahrnující parkování v areálu, šatnu na odložení motovybavení a možnost zapojit se do společné spanilé jízdy na kanci každého víkendového dne.

Pro návštěvníky, kteří dorazí autem, bude nově k dispozici parkoviště uvnitř areálu. V případě naplnění kapacity vnitřního parkoviště bude parkování koordinovat Policie v přilehlých ulicích. Všichni kdo budou v Mostě přes celý víkend mohou dorazit na setkání s jezdci, které se budou konat v pátek a v sobotu v podvečer v kempu Matylda.