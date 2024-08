Triatlon obstaral nádhernou tečku za Olympijským festivalem v Mostě. V neděli 11. srpna se totiž na severu Čech závodilo o mistrovské tituly ve středním triatlonu. Při Triatlonu Most je vybojovali Pavel Wohl a Simona Křivánková.

Jezero Most se na dva týdny stalo centrem českého sportu. Po celou dobu konání olympijských her v Paříži se na jeho břehu konal Olympijský festival, v rámci kterého se mohli návštěvníci seznámit s celou řadou sportů. A v jeho úplném závěru viděli také elitní české triatlonisty v akci, když tu bojovali o mistrovské tituly ve středním triatlonu a o body do Českého poháru v dlouhém triatlonu.Nejvíce si jich připsal Pavel Wohl, který se už od 1900 metrů dlouhé plavecké části držel na čele závodu.

„Vyplavali jsme společně s Tomášem Řenčem, který je lepší plavec a odtáhl mi to, za což jsem byl moc rád. Na kole jsem pak na nic nečekal a hned jsem do toho dupnul,“ popsal svou taktiku Wohl.

Během 90km cyklistiky si vypracoval přibližně devítiminutový náskok, který si pak bezpečně hlídal i při půlmaratonském běhu na rozpáleném břehu jezera. „Poprvé v životě jsem si běh užil a nemusel jsem jít úplně na hranu. Naopak jsem se snažil šetřit nohy, protože za týden mě čeká IRONMAN 70.3 v Hradci Králové,“ dodal spokojeně.

Wohl zvítězil v kvalitním čase 3:58:59 a jako jediný z účastníků se dostal pod čtyři hodiny. Stříbrná medaile patří Tomáši Řenčovi, který ztratil necelých šest minut. Třetí byl s odstupem 8,5 minuty na vítěze talentovaný Jakub Stádník.Mezi ženami plavala nejrychleji Hana Kolářová z týmu Titan Trilife, která ovšem závod nedokončila. Simona Křivánková vbíhala po strmém kopci do prvního depa jako pátá, na kole se ovšem rychle posouvala dopředu, do druhého depa přijela těsně na druhé pozici za Hanou Kolářovou z týmu Sportmedicine.

„Už v depu jsem se dostala na první místo a pak se mi jí dařilo utíkat. Přiznám se ale, že jsem s tím moc nepočítala, protože Hanka je mladá krev a rychle se zlepšuje, takže jsem mile překvapená,“ uvedla Křivánková, která proběhla cílovou branou v čase 4:36:02.

Závodnice týmu Rocktechnik triatlon tak potvrdila svou rostoucí formu a po jednoznačném vítězství na Slovakmanovi přidala do Českého poháru body za další vítězství. Druhé místo si pohlídala Hana Kolářová, která ztratila na Křivánkovou čtyři minuty. Třetí příčka patří Janě Koubkové.Český pohár v dlouhém triatlonu uzavře závod Pilman, který se uskuteční 31. srpna.

VýsledkyTriatlon Most, 11. srpna 2024

Muži: 1. Pavel Wohl 3:58:29, 2. Tomáš Řenč 4:04:25, 3. Jakub Stádník 4:06:58Ženy: 1. Simona Křivánková 4:36:02, 2. Hana Kolářová 4:40:55, 3. Jana Koubková 4:49:08