„Začaly jsme se pak více koncentrovat, když k tomu připočtete nahecovanost, která zápasy s Mostem provází, tak to vedlo k našemu vítězství,“ usmívala se Štefaniková.

„Vstup do druhého poločasu opravdu nebyl podle našich představ. Neproměňovaly jsme vyložené šance a nechaly jsme je dotáhnout. To jim dodalo strašně moc energie,“ viděla mostecká Marie Poláková. Její slova pak potvrdila křídelnice Michalovců Bibiana Štefaniková.

„Ale měly jsme také hodně štěstí. Byl to náročný zápas,“ odfrkla si hrdinka slovenského celku Naira Almeidová. „Je ale pravda, že ve druhém poločase se mi začalo v brance více dařit, domácí hráčky mě hodně trefovaly. Jsem opravdu ráda, že jsem mohla týmu pomoct. Je to hodně důležité vítězství,“ radovala se brazilská brankářka.

První poločas Mostu vyšel, hrála se klasická přetahovaná o každou branku, kterou po třiceti minutách Černí andělé ovládly náskokem dvou branek 15:13. Chleba se začal lámat pár minut po startu druhé půlky, kdy domácí hráčky kupily nepřesnosti a zkušený silný soupeř to trestal. Navíc se neskutečně rozchytala Brazilka Almeidová. Výsledek? Překlopené skóre a vedení Iuvenťantek o pět branek. A to už bylo smrtící.

Závěrečný hvizd a slovenská radost, jako by Michalovce právě vyhrály interligový titul. Slovenky totiž po pěti letech vyhrály v Mostě. Černé anděly přetlačily před jejich fanoušky 27:25 (13:15).

