S logem orla se nadále budou setkávat návštěvníci areálu Autodrom Most, nově i na místní čerpací stanici, fanoušci závodního týmu Janík Motorsport a účastníci nového mezinárodního závodu veteránů Oldtimer Orient Express. Autodrom Most odstartoval jubilejní 40. sezonu.

V nabité sezóně 2023 čekají mostecký závodní okruh hned dvě mistrovství světa, dvě mistrovství Evropy a řada dalších špičkových závodů. | Video: Deník/Edvard D. Beneš

V nabité sezóně 2023 čekají mostecký závodní okruh hned dvě mistrovství světa, dvě mistrovství Evropy a řada dalších špičkových závodů. Fanoušci se ale mohou těšit i na festival klasických automobilů nebo méně obvyklé akce jako běh na okruhu, motosraz a po dráze se v Mostě budou letos prohánět dokonce i Formule 1.

Během zimní přestávky na okruhu proběhly další úpravy, a Autodrom Most je tak nyní skvěle připravený na jubilejní 40. sezonu. Za to patří dík i partnerům okruhu v čele s Hyundai Motor Czech a sítí ORLEN Benzina, která je na okruhu nově zastoupena i samoobslužnou čerpací stanicí.

Aktivity okruhu budou mít letos přesah i nad rámec Autodromu Most, a to v podobě vytrvalostního závodu Oldtimer Orient Express.

Hlavním organizátorem jízdy veteránů je Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most, který je sám velkým fanouškem a sběratelem historických vozů.„Nápad vydat se klasickým automobilem na jihovýchod Evropy vznikl na základě dlouholeté spolupráce s tureckým obchodním partnerem. Absolvovat podobnou jízdu vnímám jako velkou výzvu nejen pro auto, ale i pro posádku. Bude to hodně intenzivní, a určitě ne pro každého, ale překonat sám sebe, a zvládnout tak velkou cestu, je to, co jinde nezažijete,“ popisuje vlastní motivaci Josef Zajíček, který se na cestu vydá za volantem Tatry 603 z roku 1959.

Jak už název napovídá, závod se vydá jihovýchodním směrem po trase legendárního železničního spoje Praha – Istanbul. Během čtyř dnů auta a jejich posádky absolvují cestu z Prahy přes balkánský poloostrov a zakončí ji v Istanbulu. Startovní pole čítá 20 vozů. Jízda odstartuje ve středu 17. května z Prahy od Národního technického muzea a podpořit posádky dorazí i turecký velvyslanec. Cesta je rozdělena na čtyři jednodenní etapy, které povedou přes Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a vyvrcholí příjezdem do Istanbulu, kam posádky dorazí v sobotu 20. května. Denně by měly urazit přes 500 km, a kromě průjezdných bodů je samotná trasa závodu pouze doporučená. Jízda je určena pro vozy se stářím nad 30 let a mezi přihlášenými vozy je pestrá směsice vozů od nejstarší Škody Tudor Cabrio z roku 1951, přes Jaguar E-type S1 roadster (1963), BMW 3.0 E9 CSi (1974) až po Rolls-Royce Corniche z roku 2000, který dostal od pořadatele výjimku.

V Istanbulu čeká na posádky doprovodný program, který vyvrcholí slavnostním vyhlášením a předáním originálních trofejí z českého křišťálu od známé sklárny Pačinek glass. Další info lze najít na webu www.oldtimer-car.cz.

Na samotném Autodromu Most se vedle vrcholného závodu mistrovství světa superbiků WorldSBK Czech Round, které se v termínu 28. – 30. července pojede v Mostě už potřetí, uskuteční mistrovství světa FIM Sidecar (23. – 25. června). Tradičním závodem mosteckého kalendáře je mistrovství Evropy okruhových tahačů (25. – 27. srpna, opět spolu s evropskými NASCAR). Druhým evropským šampionátem je motocyklový FIM European Women Cup (23. – 25. června). Dalším z divácky velmi atraktivních závodních víkendů bude určitě ESET V4 Cup (5. ­– 6. srpna), jehož součástí bude i série Formula MAXX (závody Formule 1 od roku 1992, F2, IndyCar a další formulové vozy s vysokoobjemovými motory).

