Měsíční „vězení“ má za sebou mostecká házenkářka a brankářka Eva Bezpalcová. Užila si nepříjemnou karanténu kvůli nemoci covid-19. Měla ji nejdelší z týmu a teď už se společně se spoluhráčkami připravuje na nedělní duel s Michalovci (18.00).

Mostecká brankářka Eva Bezpalcová. | Foto: Dominik Síbr.

Čím to, že Bezpalcová absolvovala tak dlouhou karanténu? „Byla jsem čtrnáct dní doma v karanténě. Po jejím skončení jsem šla na test a už se radovala, že to mám úspěšně za sebou, když mi večer pípla SMS, že můj test byl pozitivní. Takže jsem se musela zavřít doma na dalších čtrnáct dní. Přitom jsem za celou dobu neměla žádné zdravotní potíže, vlastně jediným příznakem, že jsem Covid prodělala, je ztráta čichu,“ popisuje pro klubový web házenkářka. Doma denně trénovala, bez zdravotních potíží jí to šlo. Tréninkový plán ji dal kouč Ondřej Václavek a Bezpalcová ho svědomitě plnila. Po měsíci měla pocit jako by opustila brány vězení.