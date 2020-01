Že se na novou sezonu dobře připravil, potvrdil Marek také na prvních republikových kvalifikačních závodech (RKZ), jež jsou součástí Českého poháru a jely se 16. a 17. ledna na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně. „Marek zajel skvěle ve slalomu, s náskokem získal první místo. Upevnil si tak svoji pozici tuzemské slalomové jedničky v žákovské kategorii. V obřím slalomu se jelo hodně na krev a o medailové pozice byl velký boj, rozhodovaly setiny. Marek nakonec vybojoval bronz,“ upřesnil lyžařův otec a šéf jeho servisního týmu Jan Müller.

Marek byl tradičně také velkou oporou týmu Ústeckého kraje na zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou tentokrát hostil Karlovarský kraj. Zúčastnil se závodu v obřím slalomu. „Organizátoři měli velké problémy udržet trať sjízdnou, ale díky jejich velkému úsilí se závod mohl odjet. Marek zajel skvěle a bez respektu k trati, a obhájil zlatou medaili z olympiády před dvěma roky,“ popsal další úspěch svého syna Jan Müller.

Mladý lyžař je jedním z nejúspěšnějších účastníků zimních olympiád dětí a mládeže, letošní byla jeho druhou. Čtyři starty v individuálních disciplínách proměnil ve čtyři nejcennější kovy. Tentokrát se ale nemohl zúčastnit svého oblíbeného slalomu. S reprezentačním trenérem Petrem Záhrobským a s dalšími pěti nejlepšími lyžaři žákovské kategorie totiž odjel reprezentovat Českou republiku na Hahnenkamm Junior Race v Rakouském Kitzbühelu.

Závod pořádaný den před světovým pohárem se jede na sjezdovce připravené už pro muže soutěžící ve slalomu v rámci světového poháru, povrch tedy tvoří výhradně tvrdý led. Pro české žáky jde o důležitou zkušenost, pro většinu z nich to byla na tak náročném terénu premiéra. Hahnenkamm Junior Race je týmový závod, žáci jedou vždy jedno kolo slalomu a jedno kolo obřího slalomu a sčítají se časy celého týmu. Češi obsadili v silné konkurenci zástupců lyžařských velmocí pěkné 7. místo. Mezi jednotlivými koly se stihli mladí závodníci podívat na trénink sjezdu mužů na slavném Hahnenkammu.

Po závodě v Rakousku se Marek s trenérem přesunuli do českého lyžařského střediska Říčky v Orlických horách, kde se ve dnech 24 a 25. ledna uskutečnil mezinárodní závod žáků Skiinterium 2020. Lyžařský závod žákovských kategorií v disciplínách slalom a obří slalom s bezmála šedesátiletou historií se pravidelně přiláká každoročně přes 200 závodníků z 15 až 20 zemí celého světa. Z českých reprezentantů jich na sjezdovku vyráží pravidelně mezi 20 až 40. I v tomto prestižním měření sil Marek nenechal nikoho na pochybách, že patří k naší absolutní špičce ve své kategorii. Po obřím slalomu nechyběl na stupních vítězů, odváží si bronz.

Vydařený začátek sezony zhodnotil sám úspěšný závodník. Zmínil se také o pocitu strachu, který vrcholoví lyžaři musejí umět potlačit. Jinak by špičkových výsledků nedosáhli. „Jsem rád, že se mi podařilo načasovat formu. Před každým závodem cítím mírnou nervozitu, snažím se ji ale potlačit maximálním soustředěním na závod. Strach na startu nemám. Občas se ale dostaví obava, převážně v době příprav, když tým řeší finance a omezuje se plán. Napadá mě v takových momentech, jestli nebudu muset přestat závodit. Nevím, co bych si počal, lyžování dávám vše, je to můj život. Děkuji proto všem, kteří mě podporují a věří mi,“ popsal talentový mladík.

Marek Müller je členem lyžařského oddílu M-ALGO team a hostuje v Racing Team Záhrobský, který je nejlepší tuzemskou skupinou v žákovské kategorii s důrazem na kvalitu tréninků a profesionální přístup. Jeho členové se pravidelně umísťují na stupních vítězů. Tým vede trenér žákovské

reprezentace Petr Záhrobský mladší. Bratr bývalé úspěšné české alpské lyžařsky Šárky Strachové byl sám dlouholetým reprezentantem ČR, sedminásobným mistrem ČR a několikanásobným evropským šampionem. Zúčastnil se tří zimních olympijských her a šesti mistrovství světa. Vedle trenérské práce zastává také funkci technického delegáta Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Marka je možné sledovat na https://www.facebook.com/malgoteam/.

Jan Foukal