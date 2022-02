„Začátek zápasu byl od nás takový opatrnější. Zastřelovaly jsme se a neproměňovaly šance. Zápasu určitě nechyběla bojovnost, protože s Kynžvartem panuje správná sportovní rivalita. Po prvním poločase to ještě bylo otevřené, ale ve druhém jsme si to už pohlídaly a jednoznačně zamířily pro vítězství,“ popsala Maňáková. Finále se hrálo ve středu večer, ve čtvrtek mostecké hráčky dostaly od trenérů volno. A tak byl samozřejmě i prostor pro oslavy.

„A byly dlouhé,“ chechtá se mostecká spojka a pokračuje: „V tom covidovém období na takové oslavy, nebo oslavné pařby, nebyl moc prostor, ale teď jsme si to vážně užily. Byly jsme ve městě, slavil celý tým. Jde o naší první letošní trofej a doufám, že ne poslední,“ popisuje Maňáková, jinak maminka malé Teodorky.

FOTO: Házenkářky Mostu mají první letošní trofej! Vyhrály Český pohár

Mateřství vůbec mosteckým házenkářkám prospělo. Most má v kádru čtyři maminky – Petru Maňákovou, Ivetu Korešovou, Michaelu Holanovou a Lucii Mikulčík. Všechny jsou pilíři týmu, nepostradatelnými oporami. „Je to o tom, že máme skvělé domácí zázemí, manžely a podporu rodiny a to se pak dobře pracuje, když se jako vrcholový sportovec vrátíte zpátky do sportovního kolotoče. Ale obecně si myslím, že to neplatí jen v házené, ale v každém sportovním odvětví,“ vysvětluje blonďatá hráčka, která v sobotu od 17.30 hodin vyběhne v mostecké sportovní hale proti družstvu Plzně.