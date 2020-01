V polovině dubna minulého roku porodila mostecká házenkářka Petra Maňáková dcerku Teodorku a o pár měsíců později už se hlásila do letní přípravy před historickou sezonou Černých andělů. Na sraz přijela s kočárkem. Malou odvezla do stínu stromů a s týmem polykala běžecké dávky na atletickém oválu. Vyplatilo se. Bývalá reprezentantka si v tomhle ročníku užila poprvé Ligu mistrů, vyhřívá se s týmem na čele MOL ligy a teď bojuje v evropském EHF Cupu. Jak tenhle náročný zápřah nejen jako házenkářka, ale i maminka, zvládá?

Mostecká házenkářka a maminka malé Teodorky Petra Maňáková (v černém dresu). | Foto: Dominik Síbr

„Pro mě osobně je tahle zápasová zátěž náročná, naběhla jsem do toho rychle, byla Liga mistrů, teď zase evropský pohár v rytmu středa – víkendy, středa – víkendy, je to takové šílené, ale snažím se. Myslím si, že se to dá zvládnout,“ říká Maňáková. Opřít se může o manžela a prarodiče, kteří hodně s Teodorkou pomáhají. Ale stejně… „Těžko se mi od malé odjíždí,“ popisuje, ale zároveň dodá, že jí vlastně házená přináší i jakýsi „rodičovský relax“.