V kategorii U18 Marek nenašel přemožitele v alpské kombinaci. Právem si tak odvezl titul šampiona. Ve stejné kategorii se navíc vešel mezi absolutní špičku i v super-G, když získal bronzovou medaili za třetí místo. Navázal tak na perfektní výkony v žákovských kategoriích, v nichž slavil několikrát titul mistra ČR a byl také pětinásobným vítězem dětských olympiád ODM.

Sezona 2020/2021 přitom není pro Marka vůbec jednoduchá. Přestup do juniorské kategorie je hodně náročný, své kvality musí prokázat při startech ze zadních pozic startovního pole. Novinkou také je, že závodí nejen se stejně starými chlapci, ale také se soupeři narozenými v letech 2003 až 2000 a s dospělými, kterým je 21 a více let. I přesto se Marek s těmito podmínkami pere statečně a dalo by se říci impozantně. A soupeřům ukazuje, že to s ním nebudou mít jednoduché.

Potvrzují to i průběžné výsledky Českého poháru. V kategorii U18 mladších juniorů (ročníky 2003 a 2004) Marek vévodí průběžnému pořadí. Současně si mezi staršími juniory drží skvělou pátou příčku a v kategorii mužů je nyní osmý, což jsou skvělé výsledky. Na čele žebříčku je i v mezinárodním bodování ročníkového srovnání, a to v alpské kombinaci. V ostatních disciplínách, tedy slalomu, obřím slalomu a super-G mezinárodního bodování figuruje v TOP 15.

Sezona je navíc umocněna koronavirovou epidemií. Vzhledem k rozšíření nemoci covid-19 pořadatelé ruší velký počet závodů, jsou ztížené podmínky pro trénink. Více se tak cestuje do vzdálených středisek, které tréninky umožňují. „K tomu je třeba připočíst nutnost prokazovat se neustále negativním testem, což enormně zatěžuje celý tým psychicky, fyzicky, ale i finančně. Je velmi těžké udržet závodníka dobře připraveného a konkurenceschopného na mezinárodním poli,“ vysvětlil Markův otec Jan Müller.

I přesto má podle něj Marek v této sezoně na kontě 26 mezinárodních závodů. Díky dobrým umístěním se mu daří snižovat body Mezinárodní lyžařské federace FIS, což znamená lepší post na startu v následujícím závodě. Příkladem je závod ve slalomu ve švýcarském středisku Diavolezza. Mladý lyžař z malého severočeského městečka startoval z hloubi pole s číslem 65, přesto se na velmi těžké sjezdovce s ledovým povrchem radoval v absolutním pořadí z 11. místa.

Marek Müller je členem lyžařského oddílu M-ALGO team, který vede jeho otec. Hlavním Markovým trenérem je Petr Záhrobský ml., který vede juniorskou skupinu Záhrobský junior race.

V současné době Marek studuje střední průmyslovou školu v Mostě. Věnovat se aktivně lyžování na profesionální úrovni může díky vstřícnému přístupu jejího vedení. „Jsem za to vděčný a velmi si toho vážím. Chci také poděkovat všem, kteří mě podporují a finančně mi pomáhají. Právě oni mají obrovskou zásluhu na mých dobrých výsledcích včetně titulu republikového šampiona,“ vyjádřil Marek Müller uznání členům svého týmu, sponzorům i fanouškům.

Jan Foukal