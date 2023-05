Jak se dělá profesionální box v Česku? No, není to vůbec žádná selanka. Mizerné finance, nouze o sponzory, děravý budget látaný z vlastních úspor. Ani zatraceně bídné podmínky ale neodradí Lukáše Konečného od pořádání světových akcí. Jako byla ta v Brně, na které Fabiána Bytyqi obhájila světový pás prestižní organizace WBC.

Fabiana Bytyqi | Foto: Ondřej Hájek

Česká boxerka Fabiána Bytyqi počtvrté uhájila pás profesionální šampionky. Sedmadvacetiletá svěřenkyně trenéra Lukáše Konečného na galavečeru v Brně zničila vyzyvatelku Elizabeth Lópezovou z Mexika. Ústecká rodačka s kosovskými kořeny kromě obhajoby titulu udržela i neporazitelnost, když dvacetkrát vyhrála a jen dvakrát remizovala.

Ovšem nebýt Konečného, žádná bitva by se nekonala. Těsně před akcí přišla tvrdá podpásovka. Generální sponzor náhle oznámil, že galavečer finančně nepodpoří. V rozpočtu tak vznikla díra 800 tisíc korun. Lukáš Konečný ale chybějící částku zaplatil z vlastní kapsy.

Bytyqi chodí do civilního zaměstnání. Práci už nebudu opouštět, říká šampionka

„Nepřemýšlel jsem o tom, že bych galavečer zrušil. Pro mě by to byla strašná prohra. Byl by to velký průser,“ přiznal bývalý světový šampion. Rozpočet milion a půl nakonec dal dohromady. „Nějak jsem to zalepil. Sponzoři dali půl milionu, zbytek lístky a soukromé finance.“ Peníze sháněl i přes sociální sítě, na které pověsil „inzerát“.

Parádní gesto udělala Fabiána Bytyqi, která se vzdala finanční odměny za titulový zápas. „Věděla, v jaké jsem situaci a rozhodla se startovat bez nároku na honorář. To je úctyhodné, ale na druhou stranu, kdyby ty peníze chtěla, tak bych ten zápas nemohl udělat, protože by finanční ztráta byla tak velká, že bych to nezvládl,“ pousmál se Konečný.

„Je zbytečné brečet…“

V podobné situaci se přitom neocitl poprvé. „S rozpočtem bojuju vždycky. Počítám s tím, že budu ve finanční ztrátě, ale peníze v budoucnu vydělám někde jinde. Nechci to rušit z finančních důvodů. Někdo mi nadává, že si mám sponzory pohlídat, ale většinou jsou to kamarádi, známí a hodně dám na dobré slovo. Řeknou mi dám tolik a tolik, když prachy chybí, začnu je uhánět. Pak to pošlou a smlouvu zpětně podepíšeme,“ popsal běžnou praxi Konečný.

Fabiána Bytyqi obhájila světový pás WBC:

Zdroj: Youtube

Pro sponzora, který na poslední chvíli musel vycouvat, měl pochopení. „Dostal se do velkých problémů. Holt životní situace je někdy blbá, to chápu. Často mě ale vypekli lidi, kteří k tomu neměli žádný důvod. Snažím se sponzory shánět dlouho dopředu, pak někomu ukážu kvalitní startovku se zápasem o titul mistra světa a on mi řekne, že je špatná a podporovat to nebude,“ zakroutil nechápavě hlavou Konečný.

Pusa za čtvrt milionu? Krásná zápasnice z MMA vydražila políbenou kartičku

Pro něj coby promotéra je v dnešní době složité sehnat finance, které by pokryly boxerské eventy na top úrovni. „Je to těžké nejen u sportovních, ale i kulturních a jiných akcí. Doba bohužel není ideální, aby firmy rozdávaly peníze. Chtějí si nechat otevřená zadní vrátka, dávají si bacha. A profesionální box zrovna netáhne nadnárodní korporace. Ale je zbytečný brečet, řada pořadatelů akcí je na tom stejně jako já.“

Neporažená šampionka

Nedoceněná je i Bytyqi. Ta zůstává neporaženou šampionkou WBC, v tom se může srovnávat s hvězdným Tysonem Furym. Jenže zatímco Gypsy King si díky vydělaným penězům z boxu užívá bohatství a luxusu, Andělská pěst si na živobytí musí vydělávat civilním zaměstnáním.

„Tak to bohužel je, profesionální box u nás není na výsluní v médiích ani u sponzorů a fanoušků. Ona to ví, ale sama si ten sport vybrala. Kdyby žila v jiné zemi nebo dělala něco jiného, tak by byla hvězdou. Ale je s tím smířená. Sama nejlíp ví, čeho dosáhla,“ uznal Konečný, který má v plánu vyjednat pro Bytyqi bitvu o sjednocení titulů.

Hvězda UFC přežila srážku s autem. McGregor: Pády z juda mi zachránily život

í a domlouvání. Není to jen o tom, co chceme. Nám by se to líbilo, něco takového máme v plánu. Ale ani když si Fury s Usykem řeknou, že chtějí spolu boxovat, tak to ještě neznamená, že k tomu dojde a že to musí klapnout. Pak musejí rozhodovat i asociace, jestli takový zápas povolí, nebo ne.“