Litvínovští plavci přivezli deset titulů oblastního přeborníka

V listopadu se během dvou víkendů litvínovští plavci úspěšně představili na oblastních přeborech. Mladší žactvo zavítalo na oblíbenou pětadvacítku do Litoměřic a starší žactvo poměřilo své síly se soupeři v Chomutově. Přebory to byly úspěšné a do Litvínova plavci přivezli celkem 25 medailí, z toho 10 titulů oblastního přeborníka, 8 stříbrných a 7 bronzových medailí.

Litvínovští plavci mají deset přebornických titulů. | Foto: Plavecký klub Litvínov