Před pěti lety například Mostečanky slavily spontánně v červených parukách, které si navlékl na hlavu i realizační tým. Podívejte se do naší fotogalerie, jak se v minulosti v Mostě řádilo, nebo jaké zajímavé okamžiky mostecká házená už pamatuje.

Málokdo si vzpomene, že do interligy před deseti lety pomáhala Mostu i nejlepší česká házenkářka Iveta Luzumová (dnes v Thüringeru). Tenkrát v Mostě hostovala z Písku, stejně jako další špičková hráčka – Alena Stellnerová. První opravdu velké šílenství přišlo při celkovém vítězství v Challenge Cupu, to se psal rok 2013. Fanoušci trefně vyvedli na transparenty jména soupeřů, která po vyřazení přeškrtli. Kdo tenkrát v bouřící hale, kde tleskalo na patnáct stovek fanoušků, byl, ten si jistě vzpomene, jak poté ještě dvě hodiny nic neslyšel. Takový to byl tenkrát randál.

Podobná vzpomínka není ještě tam moc stará. Jde o loňskou kvalifikaci o Ligu mistrů, která se uskutečnila v mostecké hale a měla fanouškovsky podobné parametry jako Challenge Cup. Po úspěšné kvalifikaci, kdy se Andělé jako první český tým, probili do vrcholné Ligy mistrů ilustruje fotografie, kdy hráčky na sebe popadaly a připomínaly polínka dříví připravená k táboráku. Tohle všechno jednou bude ve své knize popisovat legenda klubu Dominika Müllnerová, stále aktivní brankářka, která všechny tyto okamžiky jako jediná z mosteckého celku pamatuje.