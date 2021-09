Vstupenky na tento souboj se začnou v hale prodávat od soboty 25. září, tedy v den, kdy Most hraje doma se Zlínem (17.30). K mání budou samozřejmě i na e-shopu. Překvapení si klub připravil pro permanentkáře, jako poděkování za věrnost – budou mít na evropskou házenou vstup zdarma. Ostatní příznivci mosteckých Andělů zaplatí za vstupenku 190 korun, snížené vstupné je za stovku. Pro fajnšmekry je také VIP vstupenka za 490 korun. Pro diváky ve VIPu bude připraveno speciální pohoštění.

„Evropská házenkářská federace umožnila hrát kvalifikační zápasy Evropské ligy v naší domácí sportovní hale i s ohledem na stále přetrvávající protipandemická opatření a my jsme toto rozhodnutí celkem uvítali. Naším cílem tedy bude na tuto událost naplnit domácí sportovní halu,“ řekl pro klubový web šéf DHK Baník Most Rudolf Jung.

Ne chomutovský zimní stadion, ale mostecká sportovní hala. Fanoušci mosteckých házenkářek si souboj o vstupenku do Evropy užijí v teple domova. V polovině října Černí andělé na domácí palubovce vyběhnou proti rumunské Cisnadii. O týden později změří síly oba celky v Rumunsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.