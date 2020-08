„Takhle dlouhou pauzu jsem nikdy nezažil. Jsem rád, že jsme konečně tady a můžeme začít závodit. Strašně se na to těším,“ říká bývalý šampion a jeden z největších aspirantů na evropský titul z roudnického týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Každý je nažhavený na první závod roku. Čekáte na trati divočinu?

To si nemyslím. Každý spíš bude opatrný, nikdo zatím neví, kolik se pojede závodů. Každý bude chtít dojet a sbírat body.

Kvůli koronaviru se šampionát zúžil na šest závodů a teď hrozí, že se zruší i další podniky…

Pořád se to mění, nikdo neví, co bude. Je to složité, ale nic s tím neuděláme. Jsem rád, že vůbec můžeme závodit. Musíme se s tím smířit a bojovat.

Utrpí i atmosféra. Vzhledem k vládním opatřením smí do Mostu dorazit jen 4 tisíce lidí. Přitom obvykle tu návštěva dosahuje sto tisíc…

Je to škoda, v Mostě je vždy skvělá atmosféra. Můžeme být rádi aspoň za nějaké fanoušky.

V Mostě jste vždy na roztrhání. Stále se podepisujete a fotíte s fanoušky. Teď s nimi do kontaktu nepřijdete..

No, teď to bude na pohodu (úsměv).

Omezený je i počet lidí v týmu. Manželku s dětmi, se kterými objíždíte závody, jste musel nechat doma?

Ano, jsem tady úplně sám, bez manželky, bez dětí i bez taťky. Ale nemám s tím problém, dřív jsem jezdil všude sám.

Musel jste podstoupit test na covid. Nebál jste se, že bude pozitivní a vy přijede o první závod, navíc doma?

Nemyslel jsem na to. Věděl jsem, že jsem nikde nebyl, takže nebyla šance, abych to chytil.

Nově máte za parťáky teenagery Téo Calveta a Aliyyah Koloc. Budete se je snažit vést?

Budou se ode mě učit, než mě mladí převálcuje (smích).