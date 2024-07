Zdroj: Krušnoman Cross Triathlon Most

Most se v těchto dnech stal centrem českého sportu. Koná se tu nejen Olympijský festival, na kterém nechybí ani triatlonový stánek, ale také Krušnoman Cross Triathlon Most. Ten se v neděli 28. července uskutečnil jako mistrovství republiky v terénním triatlonu. Pro tituly si dojeli Lukáš Kočař a Jana Dubcová.

Český pohár v terénním triatlonu má za sebou svůj třetí z pěti závodů. Ten se uskutečnil u mosteckého jezera Matylda, kde se bojovalo zároveň o mistrovské tituly.

V závodě mužů si s plaveckou částí o délce 400 metrů nejrychleji poradili Filip Urban, Karel Dušek a Lukáš Kočař. Posledně jmenovaný pak potvrdil své obrovské bikerské kvality a na náročné 15km trati vedoucí na vrchol Ressl i k autodromu Most rychle získával náskok. Do druhého depa dorazil o více než dvě minuty dříve než jeho pronásledovatelé, kterým pak unikal i na běhu (6,5 km). Z vrchu Hněvín seběhl do cíle jako první s náskokem necelých šesti minut na druhého Jana Šnebergera. Na třetí místo se dokázal posunout Petr Cmunt.

close info Zdroj: Krušnoman Cross Triathlon Most zoom_in Jana Dubcová.

Mezi ženami se řadila k velkým favoritkám Jana Dubcová, která šla z vody na páté pozici. Výborná bikerka si ale jednoznačně nejlépe poradila s nástrahami tvrdé trati a posunula se na kole na první pozici – do druhého depa dojela společně s další favoritkou Štěpánkou Bisovou. Na běhu si ale Dubcová vedla lépe a do cíle dorazila s tříminutovým náskokem před svou soupeřkou. Bronzová medaile patří Kateřině Ježkové.

Další závod Českého poháru se uskuteční 9. srpna, kdy do Prachatic zavítají nejlepší terénní triatlonisté světa kvůli závodu XTERRA CZECH, jenž je součástí Světového poháru této komerční série.

Krušnoman Cross Triathlon Most, 28. července

Muži: 1. Lukáš Kočař 1:14:23, 2. Jan Šneberger 1:20:04, 3. Petr Cmunt 1:20:15

Ženy: 1. Jana Dubcová 1:30:52, 2. Štěpánka Bisová 1:33:54, 3. Kateřina Ježková 1:36:08

(včel, vev)