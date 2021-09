"Tak to u sportovců bývá. Někdo při nadměrném výkonu zvrací, což se třeba stávalo mně. Jí se spíš motá hlava. Takové vyčerpání se náhle objeví a rychle zase odezní," uvedl Kartus v New Yorku pro deník Sport a MF Dnes. Na otázku, jestli je Krejčíková v pořádku, přisvědčil.

Podle Kartuse se nasčítalo více věcí. Jednou byl pozdní začátek utkání až necelou hodinu před půlnocí. Další psychický tlak a únava, která se vzhledem k náročnému programu projevovala už dříve - na olympiádě v Tokiu i nedávno v Cincinnati. "Jak se může cítit na konci sezony, která je pro ni velmi náročná. Její baterie se vybíjejí. A vybíjejí se čím dál častěji, víc a víc," řekl trenér.

Vítězka Roland Garros Krejčíková si v utkání s Muguruzaovou vyžádala ošetření za stavu 5:6 ve druhé sadě. Už v tu chvíli si stěžovala, že se jí točí hlava. Set vyhrála v tie-breaku a z arény Arthura Ashe ji pomáhali lékař a fyzioterapeutka.

Obavy o světovou osmičku

Kartus se o světovou osmičku bál. "Velmi. Hned, jak to bylo možné, jsem za ní běžel do místnosti kousek od centrkurtu. Asi hodinu ji dávali dohromady, než byla schopná dojít do šatny," řekl a dodal, že další vyšetření ale potřebná nebyla.

V pondělí, den před čtvrtfinále proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, Krejčíková netrénovala, i když podle rozpisu organizátorů měla zamluvený kurt . "To musel být nějaký šotek. Určitě jsme to neplánovali. Bára musí odpočívat a sbírat síly na další utkání," řekl Kartus.

Krejčíková si zahraje o postup do semifinále US Open v noci na středu. Její zápas proti druhé nasazené Sabalenkové na největším kurtu areálu Flushing Meadows začne v 1:00 SELČ. Pořadatelé jej nasadili jako třetí v pořadí.