Mostečtí krasobruslaři se sice už vrátili k „normálnímu“ tréninku a také již mohou využívat tělocvičny, ale jak mostecký krasobruslařský oddíl zvládal nepříjemné covidové období?

Mostečtí krasobruslaři. | Foto: Krasobruslení Most

„Dokud bylo dovoleno shromažďování po skupinách, tak se zapojilo všech pět trenérů a asistentů bruslení naráz, aby si děti rozdělili do skupin. Dvě trenérky a jeden trenér si vzali pod svá křídla oddílové krasobruslařky a každý na jiném místě prováděl různá cvičení, kterou jsou pro bruslařky potřebné,“ vypráví předsedkyně Krasobruslení Most Monika Kordíková. Dvě asistentky se pak vrhly na čerstvě otevřenou školičku krasobruslení a s malými dětmi také cvičily, jak to jen bylo možné.