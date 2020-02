Posledních pár vteřin do konce a šance házet sedmimetrový hod. Most v ten moment prohrává o gól 28:29. Pokus Petry Maňákové ale brankářka maďarského Schaffleru Victória Oguntoye vykopla mimo tyče a Mostečanky tak opouští pohárovou Evropu bez zisku jediného bodu. V duelu s Maďarkami měly k přerušení nepříznivé série jednoznačně nejblíže.

Mostecké házenkářky v zápase s maďarským Debrecínem. | Foto: Dominik Síbr

„Dnes to byl od obou týmů velmi dobrý výkon. Sahaly jsme po bodíku, ale škoda, prostě smůla. Více štěstí dnes měly Maďarky. Sice jsme nezískaly v celé soutěži ani bod, ale myslím, že ostuda to od nás nebyla, dávaly jsme do každého zápasu všechno. Asi nám to ukázalo nějakou naší realitu,“ zapřemýšlela po posledním zápase v poháru EHF mostecká Veronika Šípová.