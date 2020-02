Derby pod Ještědem nabídlo drama plné zvratů, dvakrát dvoubrankový náskok domácích, dvě trefy hostujícího Tomáše Pospíšila, jenž hrál dříve v dresu Bílých Tygrů či hattrick a vítěznou trefu v prodloužení na 5:4 libereckého snajpra Michala Birnera. Klíčový moment přišel tři vteřiny před koncem pětiminutového nastaveného času.

„Zápas jsme začali velmi špatně a s velkým respektem k soupeři. Liberec nás jasně přehrával, vytvářel si šance. Ve druhé třetině jsme hru vyrovnali a otočili skóre. Naší nedisciplinovaností jsme ale Tygrům darovali dva body. Nabídli jsme jim přesilovky, které mají výborné. Tím jsme ztratili dva body,“ hodnotil středeční bitvu litvínovský asistent Jindřich Kotrla, jehož tým inkasoval rozhodující branku v oslabení.



V kabině extraligového lídra panovala lepší nálada. „Utkání jsme začali dobře, odskočili jsme na 2:0. Soupeř poté dvakrát snížil gólem do šatny. Tím jsme znervóznili a hned na začátku třetí části jsme měli dvě vyloučení. V momentě, kdy jsme dostali gól na 3:4, na nás asi moc lidí nesázelo. Závěr jsme ale odehráli výborně. Všichni hráči do toho šli s tím, že jsme schopni ten zápas vyhrát a byli jsme za to odměněni,“ prohlásil spokojený liberecký kouč Patrik Augusta, jehož tým hraje dnes ve Zlíně.



HC Verva se na scénu nejvyšší soutěže vrací v již zmiňovanou neděli, Mladou Boleslav přivítá na stadionu Ivana Hlinky od 15.30.