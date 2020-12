Hlavním důvodem pro odklad je před Vánocemi znovu narůstající počet nových případů onemocnění covidem. A vzhledem k tomu, že v Ústí by se setkali zástupci všech dvanácti ligových celků na jednom místě, vedení soutěže i s ohledem na zdárné pokračování ligy a při vědomí společenské zodpovědnosti přistoupilo k tomuto nesnadnému rozhodnutí.

Na All-Star Game se přitom chystaly velké věci. Jelikož podle platných opatření by nemohli být v tuto dobu v hale přítomni diváci, vedení NBL se spolu s generálním partnerem ligy pojišťovnou Kooperativa před několika týdny odhodlalo k přelomovému kroku a začalo na exhibici připravovat dosud největší LED obrazovku českého sportu o rozměrech 30x5 metrů, z níž by hráčům fandili „virtuální“ fanoušci, sedící doma před svými notebooky a snímaní svými webovými kamerami. Tito diváci by byli do All-Star Game aktivně zapojeni a měli by možnost vyhrát atraktivní ceny.

Kapitány týmů Mazáků a Mladých pušek byli určeni Šimon Ježek z Děčína a Ondřej Sehnal z pražského USK. Ten si do své základní pětky zvolil spoluhráče Patricka Samouru, Matěje Svobodu ze Svitav, Šimona Puršla z Brna a Haydena Daltona z Nymburka.

Šéf Mazáků Ježek si vybral děčínského spoluhráče Ondřeje Šišku, ústeckého Lamba Autreyho, brněnského Jakuba Krakoviče a kolínského Jiřího Jelínka.

„Samozřejmě, že z toho radost nemám a mrzí mě to. Nicméně změny a zákazy patří bohužel k dnešní době a člověk to musí brát sportovně. Doufám že show proběhne v náhradním termínu,“ řekl děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

