Po roce a půl po mateřské dovolené jste odehrála premiéru za Most. Jaký to byl zápas?

Člověk si po takové pauze stále není moc jistý. Odtrénovala jsem něco z přípravy, odehrála asi tři zápasy, ale ještě to není úplně ono. Kondice je asi v pořádku, ale silově si ještě nejsem úplně jistá.

Je to opravdu tak znát? Vy jako špičková hráčka dokážete po roce a půl ztratit něco ze svého umění?

Určitě, ale člověk se do toho postupně dostane. Nezapomíná se to. Ale herní sebevědomí dokáže člověk získat jen v zápasech.

Nějaké góly jste ale dala…

Jo, v pohodě. Všechen respekt proti polskému týmu, ale nebyl to soupeř, který by nás nějak extra prověřil. Soupeř byl pro nás neznámou, ale věděly jsme, že musíme prostě vyhrát, že je uběháme. Viděly jsme i nějaká videa. Uvidíme za týden s Michalovci, které nás určitě prověří více.

Vy osobně raději nastoupíte do zápasu proti slabšímu týmu, nebo vám více vyhovuje silnější soupeř? I proti slabým, abych se do toho zpátky dostala, protože kdybych nastoupila do zápasu proti silnému soupeři, tak bych nemusela předvést nic.

Jste písecká odchovankyně, takže si proti tomuhle týmu určitě budete chtít zahrát, že?

No jistě, proti Písku půjdu. Trénuje tam moje kamarádka Kačka Keclíková a ta věděla, že chci jít do Mostu. Že mám ještě ty sny zahrát si evropské poháry. Brala to naprosto v pohodě, nic špatného neříkala (úsměv).

Jak na vás mostecký tým působí. Zdejší hráčky už znáte.

Známe se samozřejmě už z předchozích let. Měly jsme tady hodně reprezentačních srazů, spousta místních holek je v reprezentaci. Nebyla to pro mě žádná neznámá a holky mě přijaly dobře. Jsem spokojená.

Evropská liga je pro vás velká motivace, že?Určitě, hlavně kvůli tomu jsem šla do Mostu. Kdyby se hrála jen MOL Liga, tak to bych mohla zůstat doma v Písku a být v klidu a nemít stresy s dojížděním a hlídáním.

Je těžké skloubit házenou s malým synkem?

Je to těžší než jsem čekala, ale tady mi vycházejí vstříc a trénuji i hodně doma sama, takže se to dá. Jezdím sem na tréninky dvakrát až třikrát a zbytek si odtrénuji doma. Někdy je to jen na otočku, cesta zabere dvě hodiny, ale dá se to. Vybrala jsem si tuhle cestu, tak to musím nějak zvládnout.