Jde o americkou verzi ploché dráhy, kde se nejezdí na speciálně upravených motorkách bez brzd, ale stačí běžnější stroje. Do zatáček se pak driftuje. „Je to velká zábava. Navíc nám to pomáhá při zlepšování citu na plyn, ale také procvičujeme reakce,“ popisoval výhody König. „Na trati se mohu střetnout třeba s deseti závodníky, v té rychlosti a v omezeném prostoru je potřeba si promyslet každý krok. Fakt skvělá příprava.“

Flat track výrazně zpopularizoval Valentino Rossi, motocyklová legenda. V jeho akademii se na něm připravují začínající hvězdy. König se Salačem pravidelně jezdí do Chabařovic na Ústecku. Zde si vyzkoušeli také regulérní závod v rámci domácího mistrovství. „Na něm mi to sedlo více, to Filip měl nějaké problémy. Výsledky v něm ale tolik neřešíme. Jdeme si užít ten boj. Na flat tracku nás baví i běžný trénink. Je to totiž pořádná makačka driftovat s tou motorkou,“ popisoval König, který je se Salačem často v kontaktu.

Vždyť v motocyklovém prostředí o nich prohlašují, že jsou furt spolu. Divné, pokud nejsou. „My společně i trénujeme v posilovně, nebo vyrazíme na kolo či motorku. Máme podobné druhy zábavy. Je fajn mít takového parťáka,“ doplnil pražský rodák König z týmu Movisio by MIE. Zároveň ho mrzí, že Salače neuvidí v Mostě. O víkendu se zde poprvé uskuteční mistrovství světa superbiků a König chtěl, aby byl u toho spolu se svým kamarádem. „Je to škoda, byla by to skvělá podpora mít ho u sebe v paddocku. On má ale povinnosti v Rakousku, budeme si vzájemně držet palce.“

Program v Mostě začne pátečními tréninky, v sobotu se pak uskuteční kvalifikace a první závod. V neděli je na programu druhý. Vše podstatné bude přenášet Nova Sport.

Program kategorie Supersport 300 v Mostě (PP Nova Sport)

Sobota

09:45 Superpole (kvalifikace)

12:45 Race 1

Neděle

13:45 Race 2

Jiří Uhlíř