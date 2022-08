Když pražský motocyklový jezdec přišel začátkem týdne ke svému doktorovi v Poliklinice Prosek, odvětil mu, že už by jeho návštěvy mohly ustat. Vždyť König u něho léčí už třetí zlomeninu, kterou si přivodil v tomto roce. Před sezonou na ruce, v červnu klíční kost a nyní nohu. „Neměl ze mě radost,“ dodal s úsměvem König, který v neděli havaroval v Superpole Race při předjížděcím manévru. A špatně dopadl právě na nohu.

FOTO: Holky a mašiny. Ohlédnutí za MS Superbiků v Mostě

I tak bojoval se světovou elitou v mistrovství světa superbiků, v neděli byl pouze dvě vteřiny za bodovanou pozicí. Po konci druhého závodu jezdec z týmu Orelac Racing dokonce před diváky sesedl z motorky a šel je pozdravit. „Tomu zpětně nerozumím, protože teď momentálně nemohu skoro vůbec chodit. Po závodech v Mostě jsem byl totálně unavený psychicky tak fyzicky,“ popisoval König, který bude zlomenou nohu léčit konzervativním způsobem. Momentálně jí má zafixovanou. „Skoro nic nesmím dělat, jen se modlit, aby se kost nehnula. Snažím se alespoň posilovat ruce.“

Překonal Jorgeho Lorenza?

Motocyklový jezdec Oliver König.Zdroj: Orelac Racing

König je tak jeden z mála motocyklových jezdců, který dokončil závod s čerstvou zlomeninou. „Nevím o někom jiném, který by něco podobného předvedl. Je to neskutečné,“ prohlásil Miroslav Čihák, manažer závodníka a CEO Movisio Racing. Jeho výkon vyvolal ohlas také v paddocku. „Zpětnou vazbu jsem dostal hlavně od mechaniků. Jeden z jiného týmu mi přišel říct, že si body zasloužím více než jeho jezdec. To mě potěšilo, jak mi vyjádřil respekt,“ dodal König, kterého inspiruje Jorge Lorenzo. Jezdec z MotoGP si před několika lety zlomil v pátek klíční kost a v neděli po operaci nastoupil do závodu.

„Jeho příběh jsem si furt přehrával po mé zlomenině klíční kosti. Ta se prý dobře léčí, koncem roku půjdu do nemocnice na odstranění šroubů,“ dodal König. Šampionát superbiků pokračuje v září závody ve Francii.

Jiří Uhlíř, Václav Veverka