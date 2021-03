Učil jsem se tenkrát pořádně fotit digitálním foťákem. Tehdy přemohly holky v baráži Jindřichovův Hradec. Myslím, že brankářka Dominika Müllnerová si to pamatuje taky velmi dobře, páč tehdy odstartovala svůj srdeční vztah k Mostu. Po jedenácti letech ohlásil házenkářský DHK Baník Most přestupovou bombu ve znění – máme Ivetu Korešovou. Obrovský tahák pro fanoušky v obrovsky nepříjemné době a faktu, že se s Mostem loučí hvězdná Dominika Zachová.

Korešová se vrací po mateřství a Zachová jede rozjet do bundesligy kariéru. Most podle mého sáhl správně, vedle Korešové mohou růst mladé hráčky Baníku, mají vzor a motivaci, uvidí jak maká profík, který hrozně moc dokázal. Strašně si přeju, aby tohle viděli fanoušci už na vlastní oči a nejen přes video. Na sociálních sitích jsou z přestupu nadšení. Tady opravdu střídá hvězda hvězdu a nová sezona bude hodně zajímavá… Kéž už by byla s pivem a párkem a suprovou házenou!