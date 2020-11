Na tenhle zápas jsem se těšil, fakt jo. Na něco, čemu roky fandím a držím pěsti. Mostecké házenkářky mě nezklamaly. Kvalifikační zápas s maďarským Vácem byl neskutečný, i když pro mne jen pohledem na televizní obrazovku.

Most (v černém) v zápase s Vácem. | Foto: DHK Baník Most/Jan Pimper

Manažer mosteckého klubu Rudolf Jung chtěl po týmu zrychlit, trenér Jiří Tancoš opravdu svoje holky zrychlil až to přerostlo do kanonády, kdy v Mostě každý dostane 40 gólů. No sami počítejte – minulé úterý Olomouc dostala 40, den na to Písek zase 40 a v sobotu na evropské půdě maďarský Vác dokonce 41. Dopředu Černí andělé umí, v MOL lize se nebojím říct, že už jim nikdo stačit nebude. Mají kondici atletek dlouhých tratí.