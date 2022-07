Ve čtvrtfinále ve dvou setech 21:14, 21:5 zvítězili nad Vítem Oswaldem (TJ Sokol Klimkovice) a Apolenou Jelínkovou (Badminton Sharks Brno). Klokan s Grznárovou v semifinále zdolali Kryštofa Klímu (TJ Sokol České Budějovice) a Adélu Turoňovou (MTAC Praha) ve třech setech 21:15, 15:21 a 21:17. K vítězství přispěl i nátlak trenéra Turoně na své svěřence, kteří hrubé chování svého kouče v závěru třetího setu neunesli.

Tři sety a drama až do samého závěru přineslo i finále. Jakub Klokan (Super Stars Most) a Tereza Grznárová (BK TJ Baník Most) zvítězili nad Lukášem Thorem (Badminton FSpS MU) s Erikou Osičkovou (TJ Astra ZM Praha) 21:19, 18:21 a 22:20. Mostečtí badmintonisté potvrdili roli národních jedniček a v turnaji zvítězili. Jak se ale ukázalo, nestačí být jen nejlepší, nominaci pro ME 2022 dostaly i přes dominanci páru Klokan, Grznárová dvojice, které se na GPA v Hradci Králové umístily na druhém a třetím místě. Navíc se hráči a trenéři o nominaci dozvěděli nedůstojně, z odkazu na sociální sítě.