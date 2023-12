Doslova medailové žně měli kickboxeři z oddílu SK Leon Most při domácím vánočním turnaji, který se v minulých dnech uskutečnil v mostecké sportovní hale. Domácí borci byli ve sbírání cenných kovů nejúspěšnějším oddílem, když vybojovali 23 zlatých, 18 stříbrných a 20 bronzových placek.

Christmas Cup 2023 v mostecké sportovní hale. | Foto: SK Leon Most

Letošní kickboxerský Christmas Cup 2023 byl celkově šestadvacátým v řadě. Tak jako v letech předešlých byl pořadatelem sportovní klub LEON ve spolupráci s Kung-fu centrem z pověření České asociace amatérského kickboxu ČAAK.

„Já jako majitel Kung-fu centra se mohu pochlubit tím, že se mi podařilo navázat na šňůru velmi dobře mezinárodně obsazovaných turnajů z let 2008–2012. Již v loňském roce jsme navázali spolupráci s mezinárodní světovou asociací WMAC – World Martial Arts Committee. Prezident této asociace se osobně zúčastnil turnaje v roce 2022 a v letošním roce k němu přibyli další tři mezinárodní rozhodčí z Rakouska a Německa,“ řekl za SK Leon ředitel turnaje Petr Václavík.

Kostourek má první mosteckou asistenci. Na silný Tábor to nestačilo

Mezinárodní rozhodčí během turnaje zodpovídali za korektní způsob zápasení v disciplínách, které zde zastupovaly ostatní bojové umění. Byly to disciplíny MMA Light, Grappling a Oriental Boxing. Tyto disciplíny jsou na mosteckých turnajích novinkou a teprve čas ukáže jak četně a kvalitně budou obsazovány. Další disciplíny, ve kterých mohli diváci vidět své favority byly Full Contact, K 1, Kick Light, Lightcontact, Pointfighting a Stužkovanou (Rumble).

Další novinka, kterou přinesl tento turnaj byla účast firmy PM international, která během celého turnaje poskytovala sportovcům ochutnávky svých produktů.

Teď trochu statistiky, turnaje se zúčastnilo celkem 172 závodníků z 13 týmů, kteří předvedli 236 vzájemných zápasů v rámci 72 různých váhových kategorií napříč všemi disciplínami. O mezinárodní zastoupení se kromě českých závodníků postarali závodníci s Ruskou a Ukrajinskou národností a rozhodčí z Rakouska a Německa.

Házenkářky v osmifinálové skupině MS porazily Ukrajinu. Tým táhla Jeřábková

„Jako tým jsme obsadili první místo tím, že jsme získaly nejvíc medailí, ale největší výhodu domácího turnaje vidím v tom, že pořadatel nám umožnil vytvořit speciální disciplínu pro absolutní nováčky a začátečníky při které si mohli zazápasit a nemuseli se stydět za to, že to zrovna není technicky perfektní. Myslím si, že taková vzájemná konfrontace naučených dovedností, kondice, vůle a chuti zvítězit je nedílnou součástí dlouhodobého tréninkového plánu, který motivuje a rozvíjí osobnost sportovce. Je asi zbytečné připomínat, že pokud se nebudeme věnovat těm nejmenším, tak za chvíli nebude koho trénovat,“ popsal hlavní trenér SK Leon Most Vojtěch Brzoň.

Výsledky SK Leon Most na Christmas Cupu 2023:

1. místa:

Damilo Žák PF Kids -25kg Rumble Ninjas -130cm, Denis Kačmarík PF Kids -30kg, Pavel Urbánek LC Kids -40kg PF Kids -40kg, Daniel Halko PF Kids -50kg Rumble Dragons -140cm, Eliška Živcová PF Kids -25kg, Laura Mladá LC Kids -40kg PF Kids -35kg, Adéla Laliková PF Kids -40kg, Dominik Pleinert PF Juniors -80kg, Ondřej Bílek LC Cadets -65kg PF Cadets -70kg, Milan Záblocký LC Juniors -50kg, Jan Borovička LC Cadets -70kg, Kryštof Průša LC Cadets -80kg LC Adult -70kg, Šimon Janšta Rumble Dragons -120cm, Michal Opařil Rumble Ninjas +150cm, Matěj Král Rumble NInjas +150cm, Daniel Praženica Kickbox Beginners 10+, Adéla Kotěborská Kickbox Beginners Girls

Christmas Cup 2023 v mostecké sportovní hale.Zdroj: SK Leon Most

2. místa:

Pavel Chovanec PF Kids 25kg Rumble Dragons -120cm, Adam Zeman LC Kids -40kg PF Kids -40kg, Bořivoj Šplechta PF Kids -50kg, Maria Hlushko PF Kids -35kg, Tereza Balogová PF Kids -40kg, Natálie Balogová PF Kids -50kg, Adéla Kotěborská PF Junior -50kg, Jan Borovička PF Cadets -70kg, Denis Kačmarík LC Kids -30kg, Rumble Dragons -140cm, Kristýna Strejčková LC Kids -40kg, Ladislav Krišta Rumble Ninjas -130cm, Adéla Laliková Rumble Ninjas -150cm, Laura Mladá Kickbox Beginners Girls

3. místa:

Lukáš Rubeš PF Kids -25kg Rumble Tigers -130cm, Kryštof Malimánek PF Kids -25kg, Michael Juřička PF Kids -30kg, Michal Hotový PF Kids -30kg Rumble Tigers -130cm, Lukáš Mikula PF Kids -40kg, Ladislav Krišta PF Kids -40kg, Přemysl Šplechta PF Kids -50kg, Kristýna Strejčková PF Kids -40kg, Viktorie Malinovská PF Kids -40kg, Marek Soukup PF Juniors -60kg, Tomáš Praženica PF Juniors -60kg, Daniel Halko LC Kids -50kg, Dominik Pleinert LC Juniors -65kg, Líza Yatsko Rumble Dragons -120cm, Eliška Cízlerová Rumble Dragons -120cm, Kateřina Šabková Rumble Dragons -140cm

Prožívám každou přihrávku, říká Marie Jestříbková. Koušu prsty, zní od Stříšků