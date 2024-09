Tým SK LEON Most.

Před pár dny se vrátili do Mostu závodníci z kickboxerského klubu LEON, kteří byli součástí výjezdu české reprezentace na mistrovství světa juniorů 2024, které proběhlo v Budapešti.

Čtyři závodníci z SK LEON, kteří reprezentovali Českou republiku, oddíl a město Most během turnaje odvedli dobrou práci. Na medailové pozice dosáhl Matyáš Vítězslav Vítek, který vybojoval stříbrnou medaili v disciplíně Lightcontact ve váhové kategorii -94 kg, dále vybojoval bronzovou medaili v disciplíně Point Fighting ve váhové kategorii -94 kg. Jeho dvě medaile společně s dalšími 14 vytvořily krásný součet 16 medailí pro Českou republiku. V celkovém součtu medailí se jedná o historický rekord z juniorského mistrovství světa!

Ostatní sportovci z řad SK LEON na juniorském šampionátu absolvovali náročné zápasy proti elitním soupeřům, los jim nadělil top 1, top 2 a top 3 zápasníky v kategoriích, se kterými Ella Brzoňová, Roman Kuneš a Štěpán Zuda svedli rovnocenné zápasy v disciplínách PF a LC. Pro zmíněné sportovce každý, i když prohraný zápas, znamenal velkou zkušenost a posun ve vnímání zápasové taktiky a technik boje.

Jako vrchol sezóny 2024 si stanovil tým trenérů z oddílu SK LEON Mistrovství světa juniorů asociace WAKO. K tomuto rozhodnutí došli logickou úvahou, která vycházela z toho, že v posledních letech vozili Leoňáci z mezinárodních turnajů otevřené asociace WMAC četná medailová umístění včetně několika titulů mistr Evropy a mistr světa. Nejúspěšnějším závodníkem je z dlouhodobého hlediska Matyáš Vítězslav Vítek, který na MS v roce 2023 dokázal ve věku 16 let zvítězit v kategorii mužů.

„Jako manažer SK LEON bych touto cestou rád poděkoval všem rodičům, sportovním kolegům z oddílu, fandům a médiím, kteří náš výjezd včetně náročné přípravy podporovali a všemožně pomáhali. Nemalí dík patří statutárnímu městu Most za podporu a ostatním partnerům např. Autosalon Most s.r.o.,“ řekl Petr Václavík, manažer SK LEON Most.

Medailisté z MSJ WAKO 2024:

ZLATO: ZEMANOVÁ ELIŠKA - KL J F -70 kg

STŘÍBRO: VÍTEK MATYÁŠ VÍTĚZSLAV - LC J M -94 kg, URBAN VOJTĚCH - KL J M -74 kg, GAŠPAROVÁ TAMARA - LC OC F -37 kg, GORALCZYK DAN - PF YC M -37 kg

BRONZ: SOTONA PATRIK - K1 YJ M -71 kg, KOLLER FILIP - K1 YJ M -75 kg, VÍTEK MATYÁŠ VÍTĚZSLAV - PF J M -94 kg, ZEMANOVA ELIŠKA - PF J F -70 kg, SWACZYNA TOBIAS - LC J M -69 kg, CHYTIL JIŘÍ - LC J M -69 kg, ZEMANOVÁ ELIŠKA - LC J F -70 kg, SWACZYNA TOBIAS - KL J M -69 kg, ŘEHÁK JAKUB - LC OC M -63 kg, GAŠPAROVÁ TAMARA - KL OC F -37 kg, UHROVÁ ROZÁLIE - KL OC F -46 kg